Trạm sạc xe điện từ 2027 sẽ phải thay đổi những gì?

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 61/2026/TT-BCT kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối, lưu thông trụ sạc; chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, quản lý, vận hành trạm sạc và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hệ thống trạm sạc dành cho xe ô tô điện tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QĐND

Trụ sạc phải kiểm soát nhiều nguy cơ về điện

QCVN 32:2026/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với thiết bị sạc, hệ thống cấp điện, phân phối điện và đấu nối, bố trí và lắp đặt, an toàn điện, hệ thống điều khiển, quản lý vận hành và khai thác.

Theo quy chuẩn, trụ sạc gồm trụ sạc AC, trụ sạc DC và trụ sạc kết hợp AC với DC. Thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ chống điện giật, quá tải, ngắn mạch, tương thích điện từ, truyền thông, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng.

Đối với trạm sạc thuộc phạm vi điều chỉnh, quy chuẩn đặt ra yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, bố trí mặt bằng, khoảng cách an toàn, hệ thống cấp điện, đo đếm điện năng, quản lý phụ tải, giám sát và quản lý dữ liệu.

Vị trí trạm sạc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông. Trụ sạc phải được bố trí thuận tiện, không cản trở lối đi, lối thoát nạn và giao thông nội bộ. Khu vực sạc phải có biển nhận biết, cảnh báo an toàn điện và hướng dẫn thao tác.

Một yêu cầu đáng chú ý liên quan đến công suất. Tổng công suất tiêu thụ của trạm sạc không được vượt quá điểm đấu nối và khả năng của hệ thống phân phối nội bộ. Quy định này được đặt cùng với yêu cầu về quản lý phụ tải và hệ thống cấp điện của trạm sạc.

Trạm sạc phải có khả năng giám sát và quản lý dữ liệu

Theo QCVN 32:2026/BCT, hệ thống giám sát của trạm sạc phải có khả năng thu thập, hiển thị trạng thái vận hành, cảnh báo sự cố và các thông số điện.

Dữ liệu về vận hành, sự cố, đo lường, thanh toán và phản ánh của người sử dụng phải được quản lý, lưu trữ, truy xuất và bảo vệ theo quy định.

Bên cạnh hệ thống giám sát, quy chuẩn cũng đặt yêu cầu đối với việc bố trí trạm sạc. Vị trí trạm phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông. Trụ sạc không được cản trở lối đi, lối thoát nạn và giao thông nội bộ; khu vực sạc phải có biển nhận biết, cảnh báo an toàn điện và hướng dẫn thao tác.

Như vậy, các yêu cầu của quy chuẩn bao quát từ thiết bị sạc, hệ thống cấp điện và đấu nối đến điều khiển, giám sát, quản lý dữ liệu và vận hành trạm.

Trạm sạc đang hoạt động được chuyển tiếp ra sao?

Với trụ sạc đã được lắp đặt hợp pháp trước ngày Thông tư có hiệu lực, chủ sở hữu và đơn vị vận hành được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, các đơn vị này có trách nhiệm duy trì vận hành an toàn, kiểm tra, bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và xử lý nguy cơ trực tiếp đến an toàn.

Đối với trạm sạc thuộc phạm vi điều chỉnh đã hoạt động trước ngày Thông tư có hiệu lực, chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị vận hành phải rà soát việc đáp ứng các yêu cầu an toàn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu an toàn phải được khắc phục trong thời hạn 24 tháng. Trường hợp phát hiện nguy cơ trực tiếp đến an toàn, việc xử lý phải được thực hiện ngay.

Khi sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi cấu hình hệ thống, phần được sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi phải đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn.

QCVN 32:2026/BCT sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2027, tạo khung yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với trụ, trạm sạc thuộc phạm vi điều chỉnh. Các hệ thống đã hoạt động hợp pháp được áp dụng các quy định chuyển tiếp để rà soát, duy trì an toàn và khắc phục những nội dung chưa đáp ứng theo lộ trình quy định.