Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 61/2026 kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Quy chuẩn đặt ra các yêu cầu tối thiểu bắt buộc nhằm bảo đảm trạm sạc vận hành an toàn, ổn định và tương thích với phương tiện giao thông đường bộ chạy điện.

Đáng chú ý, trạm sạc phải có giải pháp kỹ thuật để phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố. Hệ thống phải bảo đảm khả năng ngắt điện tự động hoặc thủ công khi xảy ra cháy, sự cố chạm đất, va chạm, nước ngập, quá nhiệt, hư hỏng cách điện hoặc các sự cố nghiêm trọng khác.

Trạm sạc xe điện phải đáp ứng loạt yêu cầu an toàn từ tháng 7/2027 (Ảnh minh họa).

Theo quy chuẩn, trạm sạc phải được thiết kế đồng bộ giữa hệ thống cấp điện, phân phối điện, trụ sạc, hệ thống bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát, điều khiển, PCCC, chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông và các hạ tầng phụ trợ.

Các thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng tại trạm cũng phải phù hợp với môi trường lắp đặt, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, mưa nắng, ăn mòn, bụi, rung động và nguy cơ phương tiện va chạm.

Không chỉ yêu cầu về an toàn, QCVN 32:2026/BCT còn đặt ra quy định về đo đếm và minh bạch trong hoạt động kinh doanh dịch vụ sạc.

Cụ thể, hệ thống đo đếm tại điểm giao nhận điện phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, cấp chính xác, kiểm định, kiểm soát đo lường và trao đổi dữ liệu theo quy định của pháp luật về điện lực, đo lường và thỏa thuận đấu nối.

Đối với dịch vụ sạc có thu tiền, người sử dụng phải được cung cấp trước và trong giao dịch thông tin về điện năng, thời gian sạc, giá điện hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền phải thanh toán. Dữ liệu giao dịch phải bảo đảm tính toàn vẹn, chống sửa đổi hoặc xóa trái phép và có khả năng truy xuất.

Quy chuẩn áp dụng đối với các trạm sạc tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và những khu vực tương tự, phục vụ ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự.

Một số trường hợp được loại trừ, như trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng, tầng hầm, nhà để xe, khu vực đỗ xe trong nhà; trạm chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, không cung cấp dịch vụ sạc thương mại; thiết bị sạc không dây, bộ sạc trên xe và một số thiết bị phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu, trưng bày hoặc đào tạo trong phạm vi kiểm soát nội bộ.

Các trụ sạc đã được lắp đặt hợp pháp trước thời điểm quy chuẩn có hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, chủ sở hữu và đơn vị vận hành phải duy trì an toàn, kiểm tra, bảo trì và khắc phục các khiếm khuyết trong quá trình khai thác.

QCVN 32:2026/BCT không thay thế các yêu cầu chuyên ngành về điện lực, xây dựng, PCCC, giao thông, môi trường, đo lường và dữ liệu. Các quy định này vẫn được áp dụng đồng thời theo phạm vi và đối tượng điều chỉnh của từng văn bản pháp luật.