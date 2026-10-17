Trạm sạc xe điện: Chuẩn hóa để bứt phá
Xin chào quý vị. Từ ngày 1/7/2027, Thông tư 61 của Bộ Công Thương về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ sạc và trạm sạc điện sẽ chính thức có hiệu lực. Quyết định này thiết lập một mặt bằng chung về an toàn, chất lượng hạ tầng và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng. Ở góc độ thị trường, quy chuẩn mới sẽ mang lại những tác động tích cực nào cho hạ tầng xe điện tại Việt Nam? Mời quý vị cùng nghe phân tích từ chuyên gia.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tram-sac-xe-dien-chuan-hoa-de-but-pha/7425.html