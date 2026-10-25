Trạm sạc nhượng quyền: Giải pháp chiến lược cho xe điện Trung Quốc tại Việt Nam?

Cùng với đà tăng trưởng chung của toàn thị trường khi lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu và sản xuất trong nước liên tục thiết lập các kỷ lục mới, các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Wuling, Omoda, Jaecoo hay sự góp mặt ngày càng sâu rộng của tập đoàn Geely đã và đang phủ sóng dải sản phẩm từ xe điện đô thị cỡ nhỏ cho đến các dòng SUV và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Tuy nhiên, sức hút từ giá bán cạnh tranh và hàm lượng công nghệ phong phú nhanh chóng vấp phải một thực tế khắc nghiệt về mặt hạ tầng giao thông. Khác với thị trường nội địa Trung Quốc nơi hệ thống trạm sạc công cộng đã được phủ sóng dày đặc bởi các liên minh nhà nước và tư nhân lớn, các hãng xe khi vươn ra thị trường Việt Nam đều phải đối mặt với một khoảng trống lớn về hạ tầng sạc điện độc quyền.

Bài toán đặt ra đối với các nhà sản xuất ngoại không chỉ là chinh phục khách hàng bằng thiết kế hay thông số kỹ thuật, mà là làm thế nào để giải tỏa hoàn toàn tâm lý e ngại hết pin của người tiêu dùng trong bối cảnh quỹ đất đô thị hạn chế và chi phí đầu tư trạm sạc siêu nhanh độc lập là vô cùng đắt đỏ. Ảnh minh hoạ: Tasco Auto.

Nhìn nhận từ thực tiễn vận động của thị trường ô tô Việt Nam, việc tự mình gánh vác toàn bộ chi phí thiết lập hàng nghìn trạm sạc độc quyền trên quy mô toàn quốc là một canh bạc tài chính quá rủi ro đối với hầu hết các hãng xe điện Trung Quốc. Chính vì vậy, mô hình hợp tác kinh doanh thông qua trạm sạc nhượng quyền, liên kết sinh thái mở và chia sẻ hạ tầng đang được xem là hướng đi tất yếu để giải quyết bài toán chi phí cố định.

Thay vì tự mua đất, xin cấp phép xây dựng và trực tiếp quản lý từng điểm sạc, các hãng xe và đơn vị phân phối đang tìm kiếm các mô hình xã hội hóa hạ tầng, nơi các đối tác tư nhân, hộ kinh doanh, chủ bãi đỗ xe, chuỗi nhà hàng, khách sạn và các trạm dừng chân cao tốc được trao quyền sở hữu trạm sạc thông qua các cơ chế hỗ trợ tài chính đột phá. Mô hình này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng vốn ban đầu cho nhà sản xuất mà còn huy động được nguồn lực xã hội khổng lồ để nhanh chóng phủ sóng mạng lưới điểm sạc đến từng ngóc ngách của đô thị lẫn các tuyến hành lang giao thông liên tỉnh.

Điển hình cho xu hướng dịch chuyển hạ tầng này tại thị trường Việt Nam là sự bứt phá của các giải pháp tài chính hỗ trợ đối tác nhượng quyền, tiêu biểu như chiến lược mà TMT-Egreen, công ty thành viên chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc của TMT Motors, đang triển khai mạnh mẽ. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn ban đầu cho các nhà đầu tư tiên phong, TMT-Egreen đã tung ra gói chính sách hỗ trợ tài chính với việc ưu đãi tới 50% chi phí đầu tư trạm sạc xe điện cho các đối tác nhận nhượng quyền, kết hợp cơ chế cho trả góp phần còn lại trong vòng 12 tháng mà không phát sinh bất kỳ khoản lãi suất nào.

Nhờ cơ chế đòn bẩy tài chính từ TMT-Egreen , mức vốn ban đầu để một chủ mặt bằng hoặc hộ kinh doanh sở hữu và đưa vào vận hành một hệ thống trụ sạc nhanh DC có dải công suất linh hoạt từ 20kW đến 120kW dao động từ khoảng 40 triệu đồng. Ảnh: TMT-Egreen.

Không chỉ cung cấp thiết bị, doanh nghiệp này còn đồng hành toàn diện cùng đối tác từ khâu khảo sát mặt bằng, thiết lập hệ thống quản lý kỹ thuật từ xa, bảo dưỡng định kỳ cho đến các hoạt động truyền thông thu hút người dùng và cung cấp tổng đài hỗ trợ kỹ thuật hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Cách tiếp cận này biến các điểm dịch vụ tư nhân thành những mắt xích quan trọng trong mạng lưới năng lượng quốc gia, tạo ra nguồn thu nhập thụ động bền vững cho chủ mặt bằng đồng thời giải quyết bài toán thiếu hụt điểm sạc cho các dòng xe điện thương mại và du lịch.

Song song với mô hình nhượng quyền phần cứng, bài toán kết nối phần mềm và tích hợp đa thương hiệu cũng có lối đi mới thông qua sự xuất hiện của các nền tảng giao thông thông minh mở. Tính đến thời điểm giữa năm 2026, hệ sinh thái VETC Trạm sạc đã vươn lên giữ vai trò là một trong những nền tảng kết nối hạ tầng lớn nhất tại Việt Nam khi hoàn tất liên thông với hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, chiếm khoảng 50% thị phần mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu đang hoạt động.

Kết quả này có được nhờ chiến lược bắt tay hợp tác chặt chẽ với hàng loạt đơn vị vận hành hạ tầng uy tín như Eboost, ChargeLink, NovaCharge, Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, Esky và Rabbit EVC. Thay vì buộc người dùng phải cài đặt hàng chục ứng dụng khác nhau của từng hãng xe hay đơn vị vận hành riêng lẻ, nền tảng mở này cho phép chủ xe năng lượng mới thực hiện toàn bộ quy trình từ tìm kiếm trạm sạc gần nhất, xem biểu đồ giá điện minh bạch theo giờ cao điểm và thấp điểm, dẫn đường thông minh, kích hoạt phiên sạc cho đến thanh toán điện tử và nhận hóa đơn chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Đối với các hãng xe điện Trung Quốc, việc gắn kết sản phẩm của mình vào các nền tảng kết nối mở sẵn có như VETC cũng có thể giúp họ tiết kiệm hàng triệu USD chi phí phát triển hạ tầng phần mềm, đồng thời mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi xe của họ có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới sạc rộng khắp mà không bị bó hẹp trong bất kỳ hệ sinh thái khép kín nào.

Sự giao thoa chiến lược giữa công nghệ xe hơi Trung Quốc và hạ tầng năng lượng nội địa còn được minh chứng rõ nét qua mô hình liên minh giữa các tập đoàn ô tô lớn và các hệ sinh thái giao thông thông minh tại Việt Nam, điển hình là sự hợp tác chiến lược giữa thương hiệu ô tô toàn cầu Geely và Tasco Auto.

Ứng dụng VETC tích hợp thêm tính năng VETC Trạm sạc cho người dùng xe điện. Ảnh: Tasco Auto.

Việc Geely bước chân vào thị trường Việt Nam thông qua các thỏa thuận hợp tác phân phối và kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô hiện đại tại Hưng Yên không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh xe thuần túy, mà còn đi kèm với tầm nhìn tích hợp sâu rộng vào hạ tầng dịch vụ phụ trợ sẵn có của tập đoàn mẹ Tasco.

Bằng cách tận dụng hệ sinh thái giao thông thông minh bao gồm mạng lưới thu phí không dừng VETC, các trung tâm dịch vụ ô tô toàn diện Tasco Auto và hệ thống trạm sạc đa thương hiệu liên thông, các dòng xe năng lượng mới và xe hybrid của Geely được giải quyết tối đa bài toán hậu mãi và năng lượng ngay từ những ngày đầu gia nhập thị trường. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất công nghệ cao của nhà sản xuất Trung Quốc và hệ sinh thái hạ tầng số hóa bản địa tạo ra một mô hình kinh doanh mới, giảm thiểu tối đa rủi ro vận hành và thiết lập lợi thế cạnh tranh vững chắc trước các đối thủ cùng phân khúc.

Tuy nhiên, con đường phát triển mô hình trạm sạc nhượng quyền và liên kết mở của các hãng xe điện Trung Quốc tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức kỹ thuật và vận hành. Tốc độ phát triển của số lượng xe điện cũng cần tính tới khả năng chịu tải của hạ tầng lưới điện hạ thế tại một số khu vực đô thị lớn như nội đô Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, đòi hỏi các đối tác nhượng quyền phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực để nâng cấp trạm biến áp, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và ổn định dòng điện khi hàng loạt trụ sạc nhanh công suất lớn hoạt động đồng thời.

Bên cạnh đó, việc tiêu chuẩn hóa giao thức kết nối giữa phần mềm quản lý của hãng xe, trạm sạc nhượng quyền và các ứng dụng trung gian như VETC đòi hỏi sự minh bạch và cam kết kỹ thuật cao để không xảy ra lỗi giao dịch hay gián đoạn phiên sạc của khách hàng. Dù vậy, với những bước tiến thực tế từ chính sách hỗ trợ tài chính của các nhà phát triển hạ tầng như TMT-Egreen hay độ phủ mở rộng của các nền tảng liên thông như VETC Trạm sạc, những rào cản này đang từng bước được tháo gỡ bằng sức mạnh của kinh tế chia sẻ và sự hợp tác liên ngành.

Trước những thay đổi của thị trường, mô hình trạm sạc nhượng quyền với sự kết hợp cộng sinh này không chỉ giúp các hãng xe ngoại tối ưu hóa chi phí đầu tư, nhanh chóng phủ sóng thị trường và củng cố niềm tin người tiêu dùng.