Trạm sạc cùng lúc hơn 1.000 xe điện tại Hà Nội đi vào hoạt động

VinFast đã chính thức đưa vào vận hành Trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước, đặt tại Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội). Trạm sạc này có quy mô khi đến hơn 28.991 m2, với quy mô dự kiến 1.038 vị trí đỗ. Trạm sạc đáp ứng nhu cầu sạc đồng thời của 1.038 ôtô điện.

Theo VinFast, trạm đã đưa vào vận hành Zone 1 và Zone 2 với quy mô 814 trụ sạc, tương ứng với 866 cổng sạc ôtô điện, có khả năng sạc đồng thời cho 866 xe. Zone 3 dự kiến sẽ sớm hoàn thành ngay trong năm 2026, bổ sung thêm 172 cổng sạc, giúp nâng quy mô trạm sạc lên 1.038 cổng sạc ôtô điện có thể hoạt động cùng lúc.

Trạm sạc với diện tích 28.991 m2 của VinFast ở Long Biên (Hà Nội). Ảnh: VinFast.

Trạm có đủ các dòng sạc từ AC dung lượng 22kW đến DC siêu nhanh 120kW. Hệ thống trạm sạc này còn được trang bị 20 tủ đổi pin xe máy điện và 4 trạm biến áp công suất 2 × 1.600 kVA. Đây hiện là trạm sạc có quy mô lớn nhất Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của người dùng ôtô điện VinFast đang ngày càng tăng cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, V-Green đã phát triển mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc, trong đó có nhiều trạm sạc quy mô lớn. Có thể kể đến trạm sạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) với quy mô 272 cổng sạc xe điện, hay trạm sạc tại bãi đỗ xe Minh Khai (Hà Nội) với có 42 trụ sạc 120 kW, đáp ứng nhu cầu sạc cho 84 xe điện VinFast cùng lúc.

Hiện V-Green cũng đang đẩy mạnh việc triển khai 99 siêu trạm sạc tại các cao tốc, quốc lộ trên toàn quốc, với khả năng sạc nhanh đồng thời cho tối thiểu 100 xe, qua đó hoàn thiện hạ tầng trạm sạc cho ôtô điện VinFast hoạt động xuyên suốt.