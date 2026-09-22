Trạm sạc công cộng tại Việt Nam ngày càng dày đặc

Chủ sở hữu ôtô động cơ đốt trong tại Việt Nam thường không quá quan ngại khi thực hiện các chuyến hành trình xa, bởi mạng lưới trạm xăng dầu dày đặc đảm bảo phục vụ phần lớn nhu cầu di chuyển.

Ôtô điện lại khác. Bất chấp nỗ lực của hãng khi ra mắt các dòng xe có thể vận hành hàng trăm km mỗi lần sạc đầy, nỗi lo về sạc pin và phạm vi hoạt động tối đa vẫn hiện hữu, có thể hóa rào cản không nhỏ ngăn người dùng tiếp cận ôtô thuần điện.

Một mạng lưới hạ tầng trạm sạc công cộng hoàn chỉnh sẽ giúp giảm thiểu nỗi lo này. Ở Việt Nam, trạm sạc công cộng đang ngày một dày lên, với sự tham gia của nhiều hãng xe và các bên liên quan khác.

Đầu tư cho trạm sạc công cộng

Sự phát triển của hạ tầng trạm sạc công cộng ở Việt Nam gần đây không còn xuất phát từ nỗ lực cá nhân, thay vào đó đang chứng kiến sự chung tay của nhiều bên cùng tham gia.

Mới đây nhất, Tập đoàn Thành Công (TC Group) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng VGX - liên doanh thành lập giữa Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors - để phát triển hạ tầng trạm sạc phục vụ xe điện tại Việt Nam.

Theo thông tin được chia sẻ, trọng tâm của hợp tác là phối hợp xây dựng các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tính tương thích, an toàn và thuận tiện giữa các dòng xe điện hóa do TC Group phân phối với hệ thống trạm sạc VGX. Hai bên cũng đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối, tích hợp các nền tảng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ôtô điện của BYD và Kim Long sạc tại trạm Futa EV Power. Ảnh: BYD Việt Nam.

Trước đó, BYD và Futa EV cũng ký kết hợp tác chiến lược, hỗ trợ mở rộng phạm vi tiếp cận hạ tầng trạm sạc cho các dòng xe thương hiệu BYD tại Việt Nam.

Khách hàng của BYD Việt Nam và Futa EV Power có thể sử dụng chung hệ thống trạm sạc trong hệ sinh thái do Futa/Kim Long vận hành, cũng như mạng lưới trạm sạc của BYD Việt Nam trên toàn quốc, tại các địa điểm kinh doanh hoặc các địa điểm hợp tác được 2 bên thống nhất.

Về phần mình, Tasco cho biết mạng lưới VETC Trạm sạc đã hoàn tất kết nối hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, phủ khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam.

Các đối tác mới của VETC Trạm sạc gồm ChargeLink, NovaCharge và Eboost. Đơn vị này cũng cho biết toàn bộ đối tác đã kết nối và triển khai thanh toán qua VETC đều ghi nhận mức tăng đáng kể về lượt sử dụng.

VETC Trạm sạc hỗ trợ tìm kiếm trạm sạc, kích hoạt phiên sạc và thanh toán tiền sạc. Ảnh: Phúc Hậu.

TMT Motors là một trong những cái tên đáng chú ý đang đầu tư khá mạnh vào mảng trạm sạc công cộng tại Việt Nam. Mục tiêu 30.000 trạm sạc với 60.000 cổng sạc chuẩn CCS2 trên toàn quốc vào năm 2030 đang được thực thi thông qua công ty con TMT-EGreen.

Theo thông tin do đơn vị này chia sẻ, đã có hàng trăm trạm sạc được hoàn thiện tại 15 tỉnh thành trên toàn quốc, sẽ còn tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Chờ xe điện bùng nổ

Thị trường ôtô điện tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển khá mạnh mẽ. Lấy điển hình trường hợp của VinFast, thương hiệu này từng báo cáo doanh số xe điện chỉ xấp xỉ 7.400 xe hồi năm 2022, nhưng đã kết năm 2025 với tổng cộng hơn 175.000 ôtô thuần điện bàn giao thành công cho khách Việt.

Có nhiều lý do cho sự thành công này, nhưng một trong những nền tảng quan trọng giúp VinFast tăng trưởng tốt có lẽ nằm ở hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN.

Theo thông tin trên website, V-GREEN hiện vận hành một mạng lưới hạ tầng sạc rộng lớn với hơn 155.000 cổng sạc đang hoạt động. Tuy nhiên, các trạm sạc thuộc hệ thống V-GREEN hiện chỉ phục vụ ôtô điện VinFast.

Mạng lưới sạc công cộng V-GREEN được xem là nền tảng cho đà tăng trưởng nóng của VinFast tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Trường hợp của VinFast cho thấy hạ tầng sạc công cộng đủ mạnh có thể tác động ra sao đến doanh số một hãng xe điện tại Việt Nam.

Thị trường Việt đang chứng kiến xe điện tăng trưởng nóng, nhưng tâm lý e ngại vẫn ít nhiều tồn tại do ảnh hưởng từ thời gian khá dài khách hàng đã quen sử dụng xe xăng dầu.

Dẫu biết sạc chậm qua đêm tại nhà là giải pháp tối ưu, không phải ai cũng có thể thực hiện phương án này. Mạng lưới sạc công cộng với trục sạc công suất lớn, cho phép nạp nhanh một lượng điện năng đủ lớn để tiếp tục hành trình vẫn là điều được nhiều người Việt mong chờ khi chuyển sang sử dụng ôtô thuần điện.

Từ năm 2024 đến nay, nhiều hãng xe mới đã tham gia thị trường Việt, có những cái tên tung ra dải sản phẩm thuần điện, nhưng không phải tất cả đều đạt được mục tiêu doanh số.

TMT Motors sau thất bại với dòng Wuling Mini EV thế hệ đầu tiên và phần nào đó với Wuling Bingo đã thay đổi suy nghĩ, đầu tư mạnh tay hơn cho trạm sạc công cộng.

BYD đang bổ sung khá nhiều xe hybrid vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Dải sản phẩm BYD đang chuyển dịch khá mạnh sang mảng hybrid cũng phần nào phản ánh những khó khăn khi bán ôtô thuần điện tại Việt Nam nhưng không kèm hạ tầng sạc công cộng.

Dù vậy, với những diễn biến gần đây, hạ tầng trạm sạc công cộng ở Việt Nam đang cho thấy sự thay đổi khá tích cực. Chính sách chuẩn hóa hạ tầng sạc, mạng lưới sạc liên tục mở rộng, nhiều giải pháp kết nối với sự chung tay của nhiều bên đang giúp người dùng ôtô điện ở Việt Nam yên tâm hơn.

Khi người dùng đã sẵn sàng chuyển đổi, thị trường xe điện Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp đà tăng trưởng bùng nổ hơn nữa trong tương lai.