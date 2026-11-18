Theo InsideEVs, BYD vừa giới thiệu trạm sạc mới tại Abu Dhabi (UAE), kết hợp các tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống pin lưu trữ, công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging cùng một cánh tay robot tự động cắm sạc cho xe.

BYD cho biết hệ thống này có thể hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào lưới điện, mở ra khả năng triển khai trạm sạc siêu nhanh Flash Charging tới các vùng hẻo lánh.

Ý tưởng cốt lõi nhìn chung khá đơn giản. Các tấm pin mặt trời sẽ tạo ra điện năng, còn hệ thống pin lưu trữ sẽ giữ lại nguồn điện đó, truyền qua xe điện với tốc độ cao thông qua các súng sạc nhờ công nghệ Flash Charging.

Theo InsideEVs, thiết lập tích hợp trụ sạc với hệ thống pin lưu trữ đang ngày càng trở nên phổ biến, bởi cho phép các trạm cung cấp mức công suất cao hơn khả năng cấp điện đơn thuần của lưới điện, đồng thời giảm nhu cầu tiêu thụ từ lưới điện trong những giai đoạn cao điểm.

Cánh tay robot tại các trạm Flash Charging của BYD có thể tự động cắm sạc cho xe. Ảnh: BYD.

Trạm Supercharger lớn nhất của Tesla khai trương vào đầu năm nay cũng sử dụng các tấm pin mặt trời và hệ thống pin Megapack để lưu trữ.

Các công ty như Electric Era và Beam Global cũng chuyên về công nghệ sạc tích hợp pin lưu trữ. Ngay cả những trụ sạc Flash Charging thông thường của BYD cũng sử dụng bộ lưu trữ năng lượng tại chỗ để gia tăng công suất truyền tải.

Mỗi trạm sạc Flash Charging của BYD sẽ kết nối với 2 bộ pin lưu trữ dung lượng 185 kWh, tương đương tổng dung lượng 370 kWh. Các bộ pin này lấy điện từ lưới điện ở mức công suất khoảng 100-560 kW, sau đó sạc cho xe điện với tốc độ cao hơn.

Ở điều kiện lý tưởng, các trạm sạc Flash Charging của BYD có thể truyền công suất tối đa 1.500 kW qua súng sạc, hoặc tối đa 1.000 kW khi sử dụng đồng thời cả hai súng.

Việc bổ sung các tấm pin mặt trời vào hệ thống đồng nghĩa một phần hoặc thậm chí toàn bộ lượng điện đó có thể được tạo ra tại chỗ. Tuy nhiên, BYD chưa tiết lộ dung lượng pin lưu trữ hay công suất điện mặt trời của những trạm đặc biệt bố trí trên sa mạc này.

Do vậy, chưa rõ nếu chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng mặt trời, các trạm Flash Charging này có thể phục vụ bao nhiêu xe, hoặc có thể cung cấp công suất sạc tối đa bao nhiêu.

Trạm sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD có thể giúp xe điện nạp lại gần đầy pin trong chưa đến 10 phút. Ảnh: BYD.

Khi sử dụng các trụ sạc Flash Charging công suất 1.500 kW mới nhất của BYD, những mẫu xe tương thích sử dụng pin Blade 2.0 có thể nạp lại 10-70% dung lượng trong 5 phút, hoặc đạt 97% trong vòng 9 phút.

BYD đang mở rộng hạ tầng sạc siêu nhanh ra phạm vi toàn cầu. Hãng xe Trung Quốc chia sẻ kế hoạch thiết lập 6.000 trạm sạc Flash Charging tại nhiều nơi trên thế giới vào cuối năm 2027, nhưng chưa cho biết bao nhiêu trạm sẽ được trang bị điện mặt trời, khả năng vận hành độc lập với lưới điện hay đi kèm cánh tay robot tự động cắm sạc.

Lúc này, người dùng châu Âu đã bắt đầu trải nghiệm công nghệ sạc Flash Charging của BYD, với các trạm đã đi vào hoạt động tại Italy, Đức, Pháp và Vương quốc Anh, trong khi Canada cũng sẽ sớm được triển khai.

Mẫu xe duy nhất mà BYD đang bán tại châu Âu có thể khai thác tối đa công suất sạc này là Denza Z9 GT. Trong một màn trình diễn, mẫu xe điện của thương hiệu Denza có thể nạp lại 10-80% dung lượng trong 6 phút 32 giây, đạt 97% dung lượng pin sau 9 phút 22 giây.