Trám răng có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Trám răng có được BHYT chi trả không?

Dịch vụ trám răng là kỹ thuật nha khoa quen thuộc giúp xử lý các vấn đề như sâu răng, răng thưa hoặc nứt gãy. Do ngân sách điều trị có thể tăng cao khi cần trám nhiều răng cùng lúc, nhiều người bệnh rất quan tâm đến việc sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) để giảm áp lực tài chính.

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế hiện hành, quỹ BHYT sẽ hỗ trợ chi trả từ 40% đến 100% chi phí trám răng nếu dịch vụ này do bác sĩ chỉ định nhằm điều trị bệnh lý (như sâu răng, sứt mẻ tự nhiên hay vỡ do tai nạn) hoặc kết hợp xử lý viêm nha chu, nhổ răng khôn mọc lệch. Tỷ lệ thanh toán cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn thương của răng, cơ sở y tế lựa chọn và chế độ khám đúng tuyến hay trái tuyến. Ngược lại, những trường hợp thực hiện trám răng vì mục đích thẩm mỹ sẽ tuyệt đối không được hỗ trợ.

Tùy từng trường hợp chi phí trám răng sẽ được BHYT hỗ trợ. Ảnh: AI

2 lưu ý để được BHYT chi trả khi trám răng

Người tham gia bảo hiểm cần ghi nhớ hai yếu tố quan trọng sau đây để được quỹ BHYT thanh toán chi phí thuận lợi:

- Lựa chọn cơ sở y tế phù hợp: Người bệnh nên ưu tiên chọn các cơ sở khám chữa bệnh công lập hoặc phòng khám có hợp tác thanh toán BHYT, đồng thời tìm hiểu kỹ quy định đúng tuyến để đạt mức hưởng tối đa.

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân: Bệnh nhân bắt buộc phải trình thẻ BHYT (dạng thẻ cứng hoặc bản điện tử trên ứng dụng) cùng căn cước công dân còn hiệu lực khi làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh.

Mức hưởng BHYT khi trám răng theo từng đối tượng

Mức hưởng BHYT khi trám răng không phải là một con số cố định mà được quy định theo tỷ lệ phần trăm trên tổng chi phí dịch vụ, tùy thuộc vào nhóm đối tượng tham gia BHYT và việc khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến.

Tỷ lệ thanh toán khi đi trám răng đúng tuyến

Mức hưởng 100% chi phí: Chính sách áp dụng cho nhóm người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, cùng các trường hợp tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Mức hưởng 95% chi phí: Quy định áp dụng cho người thuộc hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng (ngoài nhóm hưởng 100%) và nhóm hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Mức hưởng 80% chi phí: Quỹ BHYT chi trả cho các đối tượng còn lại, bao gồm phần lớn người lao động, học sinh, sinh viên và người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tỷ lệ thanh toán khi trám răng trái tuyến

Từ ngày 1/7/2026, quỹ BHYT chính thức hỗ trợ 50% mức hưởng quy định cho người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu đủ điều kiện. Quy định mới này áp dụng cụ thể cho người khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản từng thuộc tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trước ngày 1/1/2025, cũng như người khám ngoại trú tại cơ sở cấp chuyên sâu từng được phân loại tương đương tuyến tỉnh.