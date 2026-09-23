'Trăm năm gấm hoa' nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Dự chương trình có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và đông đảo văn nghệ sĩ, diễn viên hoạt động trong lĩnh vực sân khấu.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (bên trái) và đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương bàn thờ Tổ nghiệp sân khấu tại Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng dâng hương.

Mở đầu chương trình là các tiết mục hát cúng Tổ nghiệp sân khấu gắn với nghệ thuật cải lương và hành trình phát triển của sân khấu, như: “Dạ cổ hoài lang”, “Tự hào hai tiếng cải lương”, “Đời nghệ sĩ”, “Tạ ơn Tổ nghiệp - Tạ ơn thầy”, “Trăm năm gấm hoa”...

Nội dung thể hiện niềm tự hào, lòng tri ân của thế hệ nghệ sĩ hôm nay đối với Tổ nghiệp và những bậc tiền nhân có công đặt nền móng, phát triển nghệ thuật sân khấu.

Tiết mục “Dạ cổ hoài lang” do Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, thể hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều dự chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam tại Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ (bên trái) và đồng chí Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành, cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Ca khúc “Đời nghệ sĩ” do các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu trình diễn.

Tiết mục “Trăm năm gấm hoa” tôn vinh nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Trong không khí thành kính, các nghệ sĩ, diễn viên thực hiện các nghi thức truyền thống như đánh trống giỗ tổ, dâng quả, điểm trà, đọc văn tế, dâng hương Tổ nghiệp.

Đây là dịp để những người làm nghệ thuật bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã dày công sáng tạo, vun đắp nền nghệ thuật sân khấu giàu bản sắc; đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm tiếp tục gìn giữ truyền thống, nuôi dưỡng đam mê và đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng.

Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, thực hiện nghi thức đánh trống khai lễ.

Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, chia sẻ: Lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi, ấm áp khi Nhà hát nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; động viên đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, khả năng sáng tạo, cống hiến những tác phẩm, vai diễn có chất lượng, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, ra sức thi đua xây dựng, phát triển quê hương Cà Mau đẹp giàu./.