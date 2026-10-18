Trạm kiểm soát biên phòng tổ chức Lễ ký kết nghĩa với lực lượng vũ trang đối đẳng phía đối diện nước CHDCND Lào

Quang cảnh Hội nghị Lễ ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu phụ Nà Cài (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát Công an Sốp Đung (Lào).

Đến nay, đã có 6/9 cặp tổ chức Lễ ký kết nghĩa. Cụ thể: Trạm Kiếm soát Biên phòng Pu Hao (thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La/ Việt Nam) ký kết nghĩa với Trạm Công an Ka Lăng; Trạm Kiếm soát Biên phòng Nà Vạc (thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La/ Việt Nam) ký kết nghĩa với Trạm Kiếm soát Biên phòng Huổi Mỏ (thuộc Đại đội Biên phòng 212, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn/ Lào); Trạm Kiểm soát Cửa khẩu phụ Nà Cài (thuộc Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La/ Việt Nam) ký kết nghĩa với Trạm Cửa khẩu phụ Sốp Đung; Trạm Kiếm Soát Biên Phòng Kéo Muông (thuộc Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La/ Việt Nam) ký kết nghĩa với Trạm kiếm soát Nà Khạng (Công an tỉnh Hủa Phăn/ Lào)… Các đơn vị còn lại tiếp tục tổ chức ký kết nghĩa và hoàn thành trong tháng 11/2026.

Trạm Kiếm soát Biên phòng Pu Hao (thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La/ Việt Nam) ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lăng (Lào).

Nội dung ký kết tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai Nhà nước, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và chấp hành pháp luật mỗi nước. Hai bên thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới; quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, cư trú, đi lại trong khu vực biên giới; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống mua bán trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới. Đồng thời, hai bên tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng phát triển toàn diện.

Lễ ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Việt Nam) với Trạm Công an Cửa khẩu quốc tế Pa Háng (Lào).

Việc ký kết nghĩa tạo cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng hai bên, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.