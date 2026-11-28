Trong bộ phim bom tấn năm 2008, “The Dark Knight”, có một cảnh Bruce Wayne hỏi kỹ sư Lucius Fox về cách lên máy bay “mà không cần hạ cánh”. Với một nụ cười nhếch mép, Fox nói với anh ta: “CIA từng có một chương trình vào những năm 60 để đưa người của họ ra khỏi các điểm nóng gọi là Skyhook. Chúng ta có thể nghiên cứu về điều đó”. Hóa ra đó là sự thật: vào những năm 1960, CIA thực sự đã phát triển một cách để đưa người lên máy bay mà không cần máy bay hạ cánh, và họ thực sự gọi nó là Skyhook. Và với tất cả sự kính trọng dành cho Batman, câu chuyện về những gì CIA đã làm với công nghệ này thậm chí còn ấn tượng hơn cả việc dẫn độ một người đàn ông trở lại thành phố Gotham.

Chiến dịch Coldfeet

Năm 1961 là một năm đặc biệt căng thẳng trong Chiến tranh lạnh. Năm đó chứng kiến cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn thất bại, việc xây dựng Bức tường Berlin, Hội nghị thượng đỉnh Vienna đầy tranh cãi và cuộc đối đầu giữa xe tăng Liên Xô và Hoa Kỳ tại Trạm kiểm soát Charlie. Cảm giác như cán cân quyền lực có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và điều đó khiến bất kỳ lợi thế nào mà Hoa Kỳ có thể giành được - cho dù nhỏ đến đâu hay khó khăn đến mức nào - đều trở thành vấn đề sống còn.

Tháng 5/1961, một máy bay hải quân đã phát hiện ra một điều đáng chú ý ở Bắc Cực trong một chuyến bay khảo sát từ trường thường lệ: một trạm trôi dạt của Liên Xô, hoàn toàn bị bỏ hoang. Hoa Kỳ sử dụng các trạm băng tương tự để theo dõi hoạt động của tàu ngầm Liên Xô, và việc có thể xem xét cách Liên Xô trang bị cho các trạm trôi dạt của họ - bao gồm cả công nghệ họ sử dụng và bất kỳ nghiên cứu nào họ để lại - sẽ là thông tin tình báo vô giá. Điều đó gần như quá tốt để có thể là sự thật. Vậy tại sao nó lại nằm đó, dường như sẵn sàng để bị chiếm đoạt?

Chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ phát hiện ra điều này, Liên Xô đã xác nhận kết quả. Trạm trôi nổi của họ, được biết đến với tên gọi Trạm NP9, quả thực đã bị bỏ hoang. Trạm NP-9 (Severny Polyus-9 hay Bắc Cực-9), một trạm nghiên cứu băng trôi ở Bắc Cực do Liên Xô thành lập vào ngày 14/4/1960, nổi tiếng vì bị bỏ hoang vào năm 1961 và sau đó được tình báo Hoa Kỳ phát hiện là trống rỗng. Lý do là gì? Đường băng trên băng mà Liên Xô sử dụng để nhận tiếp tế đã bị phá hủy bởi một gờ băng, khiến cho không còn chuyến bay nào có thể tiếp cận trạm nữa. Liên Xô buộc phải bỏ hoang trạm của mình, tin chắc rằng, khi không còn cách nào để ra vào trạm trôi nổi, tất cả bí mật của họ cuối cùng sẽ bị Bắc Cực nuốt chửng. Đó là một giả định hợp lý. Một tài liệu lịch sử của CIA ghi nhận rằng Trạm NP9 “nằm quá sâu trong lớp băng nên tàu phá băng không thể tiếp cận được, và trực thăng cũng không thể bay tới”. Cần phải có cách đưa người lên và xuống trạm mà không cần hạ cánh máy bay. Điều đó dường như là bất khả thi. May mắn thay, Robert Fulton muốn làm điều không tưởng.

Trạm NP-9. Ảnh: Getty Images

Máy bay của Robert Fulton

Robert Edison Fulton Jr., con trai của chủ tịch công ty Mack Truck, đã có một cuộc đời khá đặc sắc trước khi lọt vào tầm ngắm của CIA. Sinh ra ở New York năm 1909, và được đặt tên đệm theo tên người bạn thân của ông nội là Thomas Edison, Fulton từng học kiến trúc ở Vienna, viếng thăm lăng mộ vua Tut năm 1923, trải qua 17 tháng trong một “chuyến phiêu lưu bằng xe máy” qua 32 quốc gia, và biến niềm đam mê nhiếp ảnh thành công việc tại Pan Am “chụp ảnh cho việc phát triển tuyến đường hàng không xuyên Thái Bình Dương”. Ông tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực hàng không trong Thế chiến II, phát triển một thiết bị mô phỏng có tên “Gunairstructor” sử dụng phim để huấn luyện xạ thủ trong không chiến. Tại London sau chiến tranh, Fulton chứng kiến một cuộc trình diễn của Hệ thống Toàn Hoa Kỳ - một sự cải tiến từ hệ thống vận chuyển thư bằng đường hàng không của Anh do công ty All American Aviation phát triển. Sử dụng các cột thép và dây cáp, máy bay nhẹ nhàng lướt đi với tốc độ 90 dặm/giờ mà không cần chạm đất và nhặt một bao thư lên không trung. Fulton cảm thấy rằng một hệ thống tương tự có thể được phát triển mà không chỉ giới hạn ở việc vận chuyển các vật thể vô tri vô giác. Cuối cùng, vào năm 1958, Fulton giới thiệu hệ thống cứu hộ trên không Fulton, hay còn gọi là Skyhook. Hệ thống này sử dụng một bộ dây đai được gắn vào một sợi dây nylon bện dài 500 feet. Khi đến lúc cần đón, một bình khí heli di động sẽ bơm phồng một quả bóng bay, nâng sợi dây lên độ cao mà nó có thể dễ dàng được móc vào các “sừng” thép góc cạnh của máy bay đón. Fulton thử nghiệm thành công hệ thống - đầu tiên trên hình nộm, sau đó trên một con lợn “được đưa lên tàu mà không bị thương nhưng trong trạng thái mất phương hướng”. Loạt thử nghiệm trên người được tiến hành vào mùa hè năm 1958 cho thấy hệ thống này thực sự gây ra ít chấn động hơn so với cảm giác mà một người lính trải qua khi dù bung ra, tương đương với cảm giác “bị đá vào mông”. Vì vậy, khi thách thức về cách tiếp cận Trạm NP 9 nảy sinh vào năm 1961, Đại úy John Cadwalader xác định hệ thống Skyhook của Fulton là giải pháp duy nhất cho dự án được gọi là Dự án Coldfeet. Tuy nhiên, cần phải thuyết phục được các quan chức cấp cao. Vì chiến dịch này là sự hợp tác giữa CIA, Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân, nên Hải quân cần phải phê duyệt kế hoạch. Và vì hệ thống Skyhook chưa từng được sử dụng thực tế trên chiến trường trước đây, các quan chức cấp cao đã chậm trễ trong việc phê duyệt. Hải quân lo ngại hệ thống này không chỉ thất bại mà còn có thể gây tử vong cho những người được cử đi làm nhiệm vụ (nỗi sợ hãi này càng trầm trọng hơn bởi thực tế là một trong những người được chọn cho nhiệm vụ, nhà địa vật lý Nam Cực, Trung úy Leonard A. LeSchack, không có kinh nghiệm nhảy dù trước đó và cần phải được huấn luyện cấp tốc). Đến khi Cadwalader nhận được sự chấp thuận, NP9 đã trôi dạt quá xa để có thể tiếp cận. Sau đó, vào tháng 3/1962, một bước đột phá đã xảy ra. Liên Xô bỏ hoang một trạm dò tìm ngầm khác - trạm NP8 hiện đại hơn. Hơn nữa, NP8 thậm chí còn dễ tiếp cận hơn NP9, vì nó chỉ cách Resolute Bay, một căn cứ của Không quân Hoàng gia Canada, 600 dặm.

Nhà phát minh của Skyhook, Robert E. Fulton Jr. Ảnh: Getty Images

Chuyến bay định mệnh

Ngày 28/5/1962, một chiếc Boeing B-17 Flying Fortress cất cánh từ Intermountain Aviation (một công ty thuộc sở hữu bí mật của CIA) chở theo Trung úy LeSchack và Thiếu tá James Smith (một lính dù kiêm chuyên gia tiếng Nga) thuộc Không quân. Lần thử đầu tiên hai ngày trước đó đã thất bại khi phi hành đoàn không thể xác định vị trí NP8. Nhưng lần này, họ đã tìm thấy trạm, và hai người nhảy dù xuống băng. Sau khi Thiếu tá Smith báo cáo tích cực qua radio, chiếc B-17 quay trở lại căn cứ, nơi phi hành đoàn gắn thiết bị cần thiết cho hệ thống Skyhook của Fulton để - với hy vọng - giải cứu hai người. LeSchack và Smith có 72 giờ để tìm kiếm trạm trôi dạt. Việc đón hàng dự kiến diễn ra vào ngày 31/5, nhưng điều kiện thời tiết xấu đi làm trì hoãn nỗ lực này vài ngày. Khi nhóm cuối cùng cũng có thể bay đi vào ngày 2/6, đó không phải vì thời tiết đột nhiên trở nên lý tưởng. Đơn giản là họ sắp hết thời gian. Thực tế, điều kiện dường như được thiết kế để đẩy hệ thống Fulton đến giới hạn tuyệt đối. Bầu trời khiến băng có “màu xám” làm giảm tầm nhìn. Gió mạnh lên đến 30 hải lý/giờ, tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa được móc vào có thể bị thổi bay trong quá trình lấy hàng. LeSchack và Smith thu thập được gần 150 pound vật liệu tác chiến của Liên Xô, bao gồm “phim đã phơi sáng, tài liệu và mẫu thiết bị”. Khi máy bay B-17 bay qua để lấy hàng, hai người cần phải nắm chặt chiếc túi vải chứa chiến lợi phẩm của mình vì sợ nó sẽ bị thổi bay. Những tài liệu họ mang về cho thấy Liên Xô đang phát triển công nghệ chống tàu ngầm tiên tiến ở Bắc Cực, điều đó có nghĩa là Liên Xô vượt trội hơn nhiều so với Hoa Kỳ trong nghiên cứu về vùng cực và hải dương học. Đại úy Cadwalader nhận xét rằng những phát hiện này chứng minh “kinh nghiệm lâu năm của Liên Xô trong lĩnh vực này và tầm quan trọng to lớn mà chính phủ của họ dành cho nó”.

Boeing B-17 Flying Fortress. Ảnh: Wikipedia

Tuy nhiên, đối với Cadwalader, thành công thực sự của Dự án Coldfeet là cuộc trình diễn hoạt động của hệ thống Fulton Skyhook, chứng minh “tính khả thi của việc thả dù và cứu hộ bằng máy bay để tiến hành điều tra ở những khu vực khó tiếp cận”. Hoa Kỳ tiếp tục sử dụng công nghệ Skyhook (sau này được viết tắt là STAR, viết tắt của “surface-to-air-recovery” - cứu hộ từ mặt đất lên không trung) để giải cứu người cho đến khi một thành viên đội đặc nhiệm thiệt mạng trong cuộc tập trận Flintlock năm 1982. Hệ thống này vẫn được sử dụng để giải cứu các vật thể khác cho đến giữa những năm 90, khi các máy bay trực thăng tầm xa mới hơn có khả năng tiếp nhiên liệu trên không khiến công nghệ này trở nên lỗi thời.

Ngoài các ứng dụng quân sự, Skyhook còn tìm được chỗ đứng thứ hai trong làng điện ảnh Hollywood. Công nghệ này ra mắt màn ảnh rộng chỉ ba năm sau Dự án Coldfeet, giải cứu James Bond trong những giây phút cuối cùng của bộ phim “Thunderball” năm 1965. Năm 1968 - cùng thời điểm Skyhook thực sự được triển khai trong Chiến tranh Việt Nam - nó xuất hiện trong bộ phim “The Green Berets”.

Nhà phát minh của Skyhook, Robert E. Fulton Jr., qua đời năm 2004 ở tuổi 95, và ông được nhớ đến không chỉ vì phát minh ra Skyhook mà còn vì những cuốn hồi ký du lịch của mình. Nhưng chỉ bốn năm sau khi ông qua đời, cán cân đã đảo ngược, và công nghệ hàng không “đã nghỉ hưu” của Fulton lại được công chúng chú ý. Nó xuất hiện trong một bộ phim về một nhân vật hư cấu có xuất thân giàu có và từng đi nhiều nơi, cũng như niềm đam mê chế tạo, giống hệt như Fulton: Hiệp sĩ Bóng đêm (The Dark Knight ).