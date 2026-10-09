Trạm hy vọng mở lối tái hòa nhập cho người sau cai nghiện và chấp hành án tù

Buổi sinh hoạt, tư vấn và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án tù trở về địa phương theo mô hình “Trạm hy vọng” được Công an xã Thuận Nam tổ chức ngày 6/10.

Quang cảnh buổi sinh hoạt theo mô hình “Trạm hy vọng” hỗ trợ người sau cai nghiện, chấp hành xong án phạt tù do Công an xã Thuận Nam tổ chức.

Tại buổi sinh hoạt, người dân được tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đối với người chấp hành xong án phạt tù và Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg đối với người sau cai nghiện ma túy. Theo đó, người thuộc diện thụ hưởng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để học nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm theo quy định.

Thông qua mô hình “Trạm hy vọng”, những người có nhu cầu được khuyến khích chủ động trao đổi với Công an xã, UBND xã, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để được hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ và phương án tiếp cận nguồn vốn phù hợp.

Mục tiêu của mô hình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ một khoản vay mà hướng tới giúp người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù có hướng đi ổn định trong cuộc sống.

Khi có nghề nghiệp, việc làm và thu nhập chính đáng, những người này có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, giảm sự phụ thuộc, xây dựng lại niềm tin và từng bước khẳng định giá trị của bản thân.

Nguồn vốn chính sách được xác định là cơ hội để người thụ hưởng tự tạo dựng sinh kế. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định. Đồng thời, Công an xã Thuận Nam cũng truyền tải thông điệp rằng quá khứ có thể có những sai lầm, nhưng tương lai vẫn có thể được xây dựng lại bằng những lựa chọn đúng đắn.

Đối với những người đang gặp khó khăn về việc làm, học nghề hoặc có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, Công an xã Thuận Nam khuyến khích mạnh dạn chia sẻ với Công an xã và chính quyền địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Để mô hình “Trạm hy vọng” hoạt động hiệu quả, Công an xã Thuận Nam mong muốn có sự chung tay của gia đình, các thôn, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân.

Người sau cai nghiện được vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng

Trong tháng 6/2026, tỉnh Khánh Hòa đã có trường hợp đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng để đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống. Nguồn lực này có được nhờ sự chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, tư vấn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa. Đơn vị đã tích cực phối hợp với NHCSXH tổ chức các hội nghị phổ biến chuyên sâu về Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Công an xã Anh Dũng đã tiến hành rà soát, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ cho một công dân sau cai nghiện trên địa bàn. Công dân này đã được giải ngân 100 triệu đồng để đầu tư mô hình chăn nuôi bò.