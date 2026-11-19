Tọa lạc tại Xóm Cò (thôn Yên Bình 2, xã Yên Xuân, TP Hà Nội), “Trạm dừng văn hóa” Xóm Đoài được hình thành trên ba nền tảng: Kiến trúc, văn hóa bản địa và sự gắn kết cộng đồng. Nơi đây hướng tới kết nối những giá trị truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại, góp phần tạo nên một không gian văn hóa mang dấu ấn riêng của vùng đất phía Tây Thủ đô.

“Trạm dừng văn hóa” Xóm Đoài - Đoài To The West lấy cảm hứng văn hóa vùng đất phía Tây, hướng tới kết nối di sản với đời sống đương đại.

Xóm Đoài mở ra một không gian gặp gỡ, trải nghiệm và sáng tạo mang dấu ấn bản địa.

Điểm đặc biệt của Xóm Đoài nằm ở cách tiếp cận những gì vốn đã hiện hữu. Thay vì tạo dựng một không gian hoàn toàn mới, những người kiến tạo tìm cách nhận diện giá trị còn ẩn chứa trong các ngôi nhà, vật liệu và kỹ thuật thủ công, từ đó trao cho chúng công năng và hình hài mới.

Những ngôi nhà gỗ cũ được hồi sinh; cửa gỗ, các tấm gỗ cháy cùng nhiều vật liệu được tái sử dụng, chuyển hóa thành chi tiết kiến trúc, tác phẩm mới. Những chiếc đèn làm từ giấy giang được điểm tô bằng nét vẽ thủ công lấy cảm hứng từ hoa văn thổ cẩm các vùng đất phía Tây. Những tấm vải được lựa chọn, cắt may thành vật dụng vừa phục vụ đời sống, vừa góp phần kể câu chuyện văn hóa của không gian.

Từ những chất liệu mộc mạc, gần gũi, Xóm Đoài tạo nên sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống và tinh thần sáng tạo hiện đại. Mỗi vật liệu được tái sử dụng không chỉ mang giá trị công năng mà còn lưu giữ dấu vết thời gian, gợi nhắc về đời sống và văn hóa bản địa.

Những ngôi nhà gỗ cũ được hồi sinh, trở thành nền tảng kiến tạo nên diện mạo kiến trúc riêng của Xóm Đoài.

Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, người sáng lập tổ hợp Xóm Đoài, mong muốn xây dựng nơi đây thành điểm dừng chân giới thiệu văn hóa địa phương.

Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, người sáng lập tổ hợp Xóm Đoài cho biết, ý tưởng xây dựng “Trạm dừng văn hóa” xuất phát từ mong muốn tạo thêm điểm kết nối văn hóa trên hành trình du lịch bền vững. Theo anh, trên tuyến đường 6 có nhiều du khách đi qua để khám phá các bản làng, di sản và cảnh quan. Ngay trên cung đường này, những thôn, làng cũng sở hữu những nét văn hóa đặc sắc cần được giới thiệu và lan tỏa.

“Trạm dừng văn hóa” được kỳ vọng trở thành nơi giới thiệu những giá trị văn hóa của Yên Xuân, của Xóm Cò đến du khách và công chúng yêu nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở việc đón khách tham quan, anh Khuất Văn Thắng mong muốn nơi đây trở thành một không gian chung để người dân địa phương cùng tham gia xây dựng và phát triển các hoạt động phù hợp với đời sống cộng đồng.

“Tôi hy vọng nơi đây sẽ thành một điểm cộng đồng, khách du lịch, những người yêu văn hóa nghệ thuật, những người ở tại thôn Yên Xuân coi đây như mái nhà của mình, cùng xây dựng những hoạt động, loại hình phù hợp. Tôi tin rằng, sắp tới chúng ta cũng sẽ xây dựng được rất nhiều giá trị tiếp theo”, kiến trúc sư Khuất Văn Thắng bày tỏ.

Các cô, các bác đang thực hiện các công đoạn chế tác mặt nạ bồi, đèn giấy giang...

Không chỉ là một công trình kiến trúc hay điểm dừng chân trên hành trình khám phá vùng đất phía Tây Hà Nội, Xóm Đoài còn hướng tới trở thành không gian tổ chức các hoạt động nghệ thuật, sáng tác, trải nghiệm và giao lưu văn hóa. Tại đây, nghệ sĩ, nhà thiết kế, người làm nghề, cư dân địa phương và công chúng có cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, cùng tham gia vào quá trình sáng tạo.

Sự kết hợp giữa kiến trúc, vật liệu, nghệ thuật và văn hóa bản địa mở ra những trải nghiệm đa dạng, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa địa phương hiện diện gần gũi hơn trong đời sống đương đại. Đáng chú ý, sáng tạo tại Xóm Đoài không tách rời cộng đồng mà được khơi nguồn từ chính không gian sống, con người và những nguồn lực sẵn có của địa phương.

Những nếp nhà gỗ cũ được giữ lại và chuyển hóa công năng, tiếp tục hiện diện trong một đời sống mới.

Những ngôi nhà gỗ cũ được hồi sinh, trở thành nền tảng kiến tạo nên diện mạo kiến trúc riêng của Xóm Đoài.

Các hoạt động nghệ thuật và sáng tác được tổ chức thường xuyên tại "Trạm dừng văn hoá".

Không gian nội thất đề cao vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới với kiến trúc truyền thống.

Không gian Xóm Đoài là sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống, văn hóa địa phương và tinh thần sáng tạo đương đại.

Mỗi góc kiến trúc tại Xóm Đoài đều gợi nhắc câu chuyện về con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua thời gian.

Gỗ cũ, cửa cũ và những chi tiết kiến trúc được tái sử dụng, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc cho không gian.

Họa tiết thổ cẩm được đưa vào trang trí, tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật thủ công và ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Những chi tiết trang trí thủ công góp phần kể câu chuyện văn hóa vùng miền thông qua ngôn ngữ của vật liệu và hình ảnh.

Mỗi món đồ tại Xóm Đoài chứa đựng câu chuyện về chất liệu và cảm hứng sáng tạo.

Nhiều hoạ tiết trang trí được chạm trổ khéo léo, tỉ mỉ bằng gỗ.

Những chiếc đèn giấy giang... được trang trí bằng họa tiết thủ công lấy cảm hứng từ hoa văn thổ cẩm vùng đất phía Tây.

Các cô bác dân tộc Mường check-in tại không gian văn hoá.

Những dấu vết thời gian trên vật liệu cũ được giữ lại như một phần ký ức trong không gian văn hoá.

Các cụ, các bác chiêm ngưỡng những bức tranh trưng bày trong không gian văn hoá.

Những món ăn đặc sản địa phương phục vụ người dân và du khách khi ghé thăm "Trạm dừng văn hoá"