Ngày 20/11, ông Nguyễn Tài Minh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A, Chủ đầu tư) cho biết, Ban vừa có văn bản gửi Sở Tài chính báo cáo, rà soát vị trí quy hoạch trạm dừng nghỉ thuộc cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được đặt tại vị trí Km 72+500 (xã Ea Ô) với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 232 tỷ đồng. Ảnh: N.H

Theo Ban A, vị trí tại Km 72+500 thuộc xã Ea Ô, phía Bắc hồ thủy lợi Ea Rớt, tiếp giáp nút giao ĐT699 và quỹ đất quy hoạch an ninh dự kiến bố trí trạm kiểm soát giao thông. Khu vực này phù hợp với định hướng trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Quốc hội phê duyệt; đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% mặt bằng sạch và được quy hoạch là đất giao thông.

Ban A đánh giá địa hình tại vị trí dự kiến xây dựng không đồng đều, phía trái tuyến cao, phía phải tuyến thấp hơn cao độ nền đường. Tuy nhiên, có thể điều phối giữa hai bên để tạo mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong bán kính 2,5km cũng có các bãi đổ thải của dự án cao tốc, có thể tận dụng nguồn vật liệu đắp sẵn có để san lấp.

Trạm dừng nghỉ được đề xuất đầu tư trên diện tích 6,94ha, với tổng vốn 232,79 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,54 tỷ đồng/ha. Ban A cho biết mức đầu tư này tương đương một số trạm dừng nghỉ đang triển khai trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông; việc lựa chọn nhà đầu tư vẫn khả quan.

Theo chủ đầu tư, đến nay dự án thành phần 3 đạt 99,07% giá trị xây lắp theo hợp đồng, dự kiến đưa tuyến đường vào khai thác vào cuối năm 2026. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo chủ đầu tư, từ các nội dung rà soát, Ban A kiến nghị vị trí trạm dừng nghỉ tại Km 72+500, với diện tích 69.362,34m², theo ranh giới đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính triển khai các bước tiếp theo để bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu đưa hạng mục vào sử dụng đồng bộ với cao tốc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 48,093km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thực hiện 4.235,61/4.276,67 tỷ đồng giá trị xây lắp đạt hơn 99%.

Theo tiến độ nhà thầu, công việc cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12. Sau đó, các đơn vị sẽ khôi phục hiện trạng, hoàn thiện mặt đường tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông, trong đó có ITS, để đưa tuyến đường vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km, đi qua tỉnh Khánh Hòa khoảng 33km và tỉnh Đắk Lắk gần 85km, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1, với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng; Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2, với nguồn vốn hơn 9.800 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3, với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng. Trước đó, khoảng 20km tuyến cao tốc đã được thông xe, đưa vào khai thác từ cuối tháng 5/2025. Theo kế hoạch, các đoạn tuyến còn lại cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và toàn bộ dự án được hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.