Trạm công dân số: Dịch vụ công không khoảng cách

Từ Trạm công dân số đầu tiên ra mắt phục vụ người dân cách đây khoảng một năm ở cao ốc Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), đến nay, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra mắt thêm 7 trạm khác trên địa bàn thành phố mang tên Bác.

Với 6 nhóm tính năng thiết yếu gồm: Hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu và đóng phạt nguội, tài chính - ngân hàng, Trạm công dân số giúp người dân sử dụng các dịch vụ một cách thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, bảo mật và không phải di chuyển xa.

Bên cạnh đó, mô hình còn có những ưu điểm nổi bật như: Phục vụ người dân 24/7, tiết kiệm thời gian, chi phí và tích hợp đa tiện ích. Giải pháp này giúp giảm tải cho cơ quan hành chính, tối ưu hóa dữ liệu dân cư và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến. Với tính năng linh hoạt và chi phí thấp, mô hình còn có thể nhân rộng theo hình thức xã hội hóa.

Thành công từ mô hình Trạm công dân số ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy, với nền tảng là thành phố top đầu về chuyển đổi số, Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai Trạm công dân số một cách hiệu quả.

Trước mắt có thể thí điểm ở vùng tập trung đông dân cư, hạ tầng công nghệ tốt như khu vực trung tâm thành phố hoặc các khu chung cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp Phú Bài, Phong Điền… nơi có lưu lượng giao dịch cao. Cùng với đó, các địa bàn vùng sâu, vùng xa - nơi người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển đến trung tâm hành chính để giải quyết hồ sơ, thủ tục cũng cần được ưu tiên bố trí.

Để tối ưu hóa ngân sách, tương tự mô hình đã thành công tại TP. Hồ Chí Minh, Huế nên chủ động thu hút nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, ngân hàng… trên địa bàn. Nếu được doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng mạng, giải pháp an ninh bảo mật… thì việc triển khai sẽ thuận lợi hơn.

Ứng dụng Hue-S. Ảnh minh họa: QT

Cùng với đó, cần kết nối đồng bộ, thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) để người dân thuận lợi hơn trong thực hiện các thao tác, thủ tục; đồng thời, giúp cơ quan quản lý có thêm cơ sở để liên thông, kết nối dữ liệu.

Ngoài các tính năng vừa nêu, đối với đô thị di sản đặc thù như Huế có thể xem xét tích hợp thêm tính năng tra cứu thông tin du lịch - di sản, dịch vụ đô thị thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến cấp xã.

Để Trạm công dân số vận hành hiệu quả, thời gian đầu, cần tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân trải nghiệm, thao tác trên Trạm công dân số. Song song với đó là đẩy mạnh công tác truyền thông đa kênh qua ứng dụng Hue-S, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí…

Trước khi nhân rộng, cần triển khai thí điểm từ 3 - 5 trạm để đánh giá độ ổn định về đường truyền, kỹ thuật và mức độ hài lòng của người dân. Từ đó, rút kinh nghiệm và bổ sung các giải pháp phù hợp.

Triển khai thành công Trạm công dân số không chỉ giúp Huế giữ vững vị thế dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số (DTI) và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), mà còn khẳng định hình ảnh thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.