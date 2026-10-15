Tràm Chim mở rộng ứng dụng công nghệ từ quản lý đến đời sống

Lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số xã Tràm Chim hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số tại địa bàn dân cư. Ảnh: Anh Kiệt

Thời gian qua, xã Tràm Chim từng bước triển khai dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, chữ ký số và phổ cập kỹ năng số. Tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, được tổ chức cuối tuần qua tại UBND xã Tràm Chim ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tràm Chim, nhấn mạnh: “Điều quan trọng không phải chỉ là có thêm công nghệ, mà là biết lựa chọn và ứng dụng công nghệ để tạo ra kết quả cụ thể, thiết thực và phục vụ người dân tốt hơn”.

Theo đó, UBND xã Tràm Chim đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức có chữ ký số cá nhân công cộng còn hiệu lực; yêu cầu rà soát, hướng dẫn đăng ký mới hoặc gia hạn, tổng hợp số liệu trước ngày 12-10.

Với phát động “Mỗi cơ quan, đơn vị một việc làm số thiết thực”, trước ngày 31-10, mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất một đầu việc để số hóa hoặc cải tiến, như biểu mẫu, sổ theo dõi, chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Theo đó, Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải có kiểm chứng, bảo đảm an toàn thông tin.

Để đáp ứng nhiệm vụ, năm 2026, xã Tràm Chim bổ sung 17 máy tính, 9 máy in, 2 máy quét.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, quyền Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã Tràm Chim, cho biết, địa phương triển khai cổng trực tuyến tiếp nhận, theo dõi, niêm yết sáng kiến; bồi dưỡng ứng dụng AI trong hành chính, giáo dục. “Chuyển đổi số của xã đang từng bước chuyển từ tuyên truyền, nâng cao nhận thức sang ứng dụng và tạo kết quả cụ thể”, ông Tuấn nhận định.

Đến nay, Tài khoản định danh điện tử mức 2 đã thu nhận 19.144/20.532 công dân từ 6 tuổi trở lên, đạt 93,24%. Tỷ lệ tích hợp BHYT đạt 63,86 %, tài khoản an sinh xã hội đạt 33,40%, Sổ sức khỏe điện tử đạt 63,86%.

Theo ông Tuấn, xã tiếp tục hỗ trợ 1.388 trường hợp chưa kích hoạt định danh điện tử, nâng tỷ lệ tích hợp và hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích.

Đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở, 8 Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp Công an xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Đoàn Thanh niên hỗ trợ theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”.

Ông Nguyễn Thanh Duy, Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim cho biết, thành viên đến từng hộ, hướng dẫn đăng nhập VNeID, kiểm tra, tích hợp BHYT, an sinh xã hội, Sổ sức khỏe điện tử.

“Chúng tôi chú trọng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu để người dân không chỉ hoàn thành việc tích hợp các tiện ích mà còn biết cách sử dụng khi cần thiết”. Tổ phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao trước ngày 15-10.

Cùng với phổ cập tiện ích số, xã Tràm Chim chú trọng ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Đồng hành với địa phương, bà Nguyễn Thị Trúc Giang, Phó Giám đốc điều hành iSMART Education Đồng Tháp, cho biết, đơn vị phối hợp UBND xã Tràm Chim trao học bổng công nghệ iSMART và Coaching online đồng hành cùng giáo viên bản ngữ, giúp người học khai thác các tính năng ứng dụng AI để chỉnh sửa phát âm, cá nhân hóa nội dung và lộ trình học tập.

Thời gian tới, đơn vị định hướng nhân rộng mô hình học kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại xã, góp phần nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp học hiện đại.

Gắn trách nhiệm của chính quyền với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, Tràm Chim từng bước mở rộng ứng dụng công nghệ từ quản lý đến đời sống.

Những việc làm cụ thể góp phần hình thành kỹ năng, thói quen số, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại điện tử, quảng bá nông sản và nâng chất lượng nguồn nhân lực. Đây là nền tảng để địa phương hướng đến phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững.