Trâm căng thẳng khi bố gọi điện yêu cầu trở về nhà

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Xóm nhỏ", ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) gọi điện yêu cầu con gái lập tức trở về. Vốn là người thương con nhưng nóng tính, ông Đô nhanh chóng mất bình tĩnh khi không thể thuyết phục Trâm (Lưu Ly) bằng lời nói. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con lại rơi vào cảnh to tiếng, căng thẳng.

Căng thẳng giữa Trâm và bố đã xảy ra khi cả hai không có tiếng nói chung. Ảnh VTV

Khi Trâm đã bước vào tuổi trưởng thành, những lời quát mắng của bố dường như không còn đủ sức khiến cô thay đổi quyết định. Trâm không phải lúc nào cũng sai, thậm chí có những lúc cô đưa ra ý kiến khá hợp lý. Cách ứng xử có phần ngang bướng của cô gái 19 tuổi lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Có lẽ, do được bố chiều chuộng từ nhỏ, Trâm đã quen với việc mọi người phải làm theo ý mình mà chưa thực sự biết cách lắng nghe và tôn trọng người khác.

Ông Đô buồn rầu trước sự ngang bướng của con gái. Ảnh VTV

Điều Trâm cần lúc này là khoảng thời gian tự do để tự mình trải nghiệm, va vấp và hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo mong muốn của riêng mình. Bởi ngoài gia đình, không ai có nghĩa vụ phải chiều chuộng hay nhường nhịn cô vô điều kiện.

Trâm đối diện với những xích mích liên tiếp xảy ra ở xóm trọ. Ảnh VTV

Tại xóm trọ, Trâm tiếp tục đối mặt với hàng loạt tình huống không như ý. Những va chạm với từng thành viên trong xóm khiến cô cảm thấy mình đang đơn độc giữa một tập thể xa lạ.

Tập 2 phim "Xóm nhỏ"phát sóng lúc 21h ngày 22/10 trên VTV1.