Trạm cân tự động tại đầu cầu Thăng Long dự kiến hoàn thành trước ngày 31-10

Nhà thầu thi công trạm cân tại đầu cầu Thăng Long. Ảnh: Lê Khánh

Sáng 23-10, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Đàm Quang Bảo cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của các cơ quan báo chí và người dân về tình trạng ùn tắc tại đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long, đơn vị đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, bố trí nhân sự hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục theo dõi thực tế để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Dự án thi công trạm cân tại khu vực này được triển khai từ ngày 17-9. Trong quá trình thi công, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành các thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm điều tiết phương tiện qua công trường. Nhà thầu bố trí 10 nhân sự mỗi ca, làm việc 2 ca để phân luồng tại chỗ và từ xa.

Trước đó, đêm 22-10, gần 50 cán bộ, công nhân được huy động thi công xuyên đêm, đổ khoảng 400m³ bê tông làm nền lắp đặt thiết bị cân điện tử. Theo ông Nguyễn Quý Chung, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát, công trình thi công trong điều kiện lưu lượng phương tiện qua cầu lớn. Nhà thầu đang tăng ca, huy động nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Khối lượng thi công trạm cân hiện đạt khoảng 85%, đơn vị phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-10.

Trong thời gian đầu triển khai phương án tổ chức giao thông, một số phương tiện chưa quen hướng di chuyển nên tình trạng ùn ứ có lúc diễn biến phức tạp. Sau khi rà soát, các đơn vị đã điều chỉnh phương án. Theo ghi nhận của đơn vị, vào giờ cao điểm, chiều dài ùn ứ ở hai chiều khoảng 100-200m.

Ngoài trạm cân tại đầu cầu Thăng Long, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang triển khai hệ thống cân tự động tại các khu vực Quốc lộ 21, Quốc lộ 32 và Lĩnh Nam – Nguyễn Khoái. Trong đó, các trạm cân trên Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành, đang chạy thử; hai vị trí còn lại đang thi công.

Các trạm cân được bố trí tại những tuyến đường cửa ngõ nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng xe, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Sau khi hệ thống hoàn thiện, đơn vị sẽ phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kết nối dữ liệu tải trọng, phục vụ phát hiện và xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Các phương tiện di chuyển qua cầu Thăng Long trong sáng 23-10.