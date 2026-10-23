Trạm cân cầu Thăng Long bao giờ hoàn thành để hết cảnh ùn tắc hiện tại?

Những ngày gần đây, giao thông trên cầu Thăng Long và các tuyến đường dẫn thường xuyên ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực.

Có thời điểm, dòng phương tiện trên đường Võ Văn Kiệt ùn tắc kéo dài từ nút giao Quốc lộ 5 đến chân cầu Thăng Long.

Nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng phương tiện lớn, trong khi mặt đường bị thu hẹp bởi rào chắn phục vụ thi công trạm cân tải trọng ở phía Bắc cầu.

Anh Đỗ Tuấn Anh (xã Kim Anh, Hà Nội) cho biết, mỗi lần đi qua khu vực này vào giờ cao điểm, anh thường mất từ 2-3 tiếng đồng hồ. Việc di chuyển chậm chạp khiến thời gian đi lại kéo dài đáng kể.

Theo chị Nguyễn Thị Hoài Thư, công nhân Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội, giao thông vào các ca chiều tương đối ổn định, trong khi ùn tắc nghiêm trọng thường xảy ra vào đầu giờ sáng. Chị cho rằng một phần nguyên nhân là người dân chưa nắm rõ thông tin phân luồng để chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Theo thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông TP Hà Nội, việc thi công trạm cân tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long được triển khai từ ngày 17/9/2026.

Để phục vụ thi công, Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện qua khu vực. Nhà thầu bố trí 10 nhân sự mỗi ca, chia thành 2 ca để trực phân luồng tại công trường và từ xa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng ùn tắc, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường nhân sự hướng dẫn, điều tiết phương tiện.

Theo Ban Duy tu, tình hình giao thông tại đầu cầu phía Bắc đã cải thiện so với trước. Ùn ứ hiện chủ yếu xuất hiện vào giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng dẫn của lực lượng phân luồng.

Ban Duy tu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp. Trạm cân dự kiến hoàn thành và thông xe ngày 31/10/2026.

Ùn tắc kéo dài tại đầu cầu Thăng Long do lưu lượng phương tiện lớn và thi công trạm cân. Công trình dự kiến hoàn thành, thông xe ngày 31/10. (Ảnh LK)

Bên cạnh việc thi công trạm cân, từ ngày 22/10 đến 15/12/2026, Hà Nội tổ chức sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Các hạng mục chính gồm thay thế, sửa chữa khe co giãn phía Bắc cầu và cào bóc, thảm lại bê tông nhựa mặt cầu.

Theo phương án tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, hoạt động rào chắn và thi công sửa chữa mặt cầu được thực hiện từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại ban ngày.

Đơn vị thi công triển khai theo phương thức cuốn chiếu, rào chắn một nửa mặt đường theo từng chiều để phương tiện lưu thông qua phần đường còn lại. Vị trí rào chắn được ưu tiên tại làn đường cùng chiều với khu vực đang thi công trạm cân.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thu dọn công trường, hoàn trả mặt bằng thông thoáng trước 5h hằng ngày. Tại các khe co giãn chưa hoàn thiện, đơn vị thi công phải đậy tấm thép chịu lực, cố định chắc chắn để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông ban ngày.

Trao đổi với phóng viên, ông Đàm Quang Bảo - Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông TP Hà Nội - cho biết, đơn vị đã bố trí cán bộ chốt trực, phối hợp điều tiết giao thông 24/24 giờ.

Việc trạm cân dự kiến hoàn thành, thông xe ngày 31/10 được kỳ vọng sẽ giúp giảm ảnh hưởng của hoạt động thi công đến giao thông khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp tục sửa chữa mặt cầu đến ngày 15/12/2026, các phương án tổ chức giao thông vẫn cần được duy trì, điều chỉnh phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.