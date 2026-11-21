Ngày 21/11, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Công ty CP Tập đoàn Cienco4) cho biết, việc tổ chức thu phí trở lại tại hai trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 được thực hiện theo Văn bản số 8029 ngày 20/11 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, từ 0h ngày 25/11, hai trạm thu phí sẽ hoạt động trở lại. Hình thức thu phí ETC và thu phí hỗn hợp được triển khai tại tất cả các làn xe theo quy định. Đơn vị quản lý khuyến cáo các chủ phương tiện kiểm tra, bảo đảm tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi qua trạm, tránh phát sinh ùn tắc.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ và các chính sách miễn, giảm phí tiếp tục được áp dụng theo quy định hiện hành. Giá vé thực hiện theo Văn bản số 8940 ngày 27/12/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam, với mức thuế giá trị gia tăng 8%.

Tuyến đường đang được nhà đầu tư tu sửa.

Theo nhà đầu tư, ngay sau khi tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí; duy trì nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp đã huy động tối đa nhân lực, vật tư và 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ (máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và thiết bị phụ trợ) để thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đã đạt hơn 30.948m2.

Ngày 17/11, Khu Quản lý đường bộ II phối hợp với Sở Xây dựng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục hư hỏng trên tuyến. Đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong thời gian tạm dừng thu phí, đồng thời kiểm tra, xác nhận khối lượng các hạng mục đã hoàn thành.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, từ 0h ngày 20/10, hai trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy II tạm dừng thu phí trong 30 ngày theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư khắc phục các hư hỏng trên tuyến.

Tuyến tránh TP Vinh (cũ) và quốc lộ 1 đoạn từ phía nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) đưa vào khai thác từ năm 2014. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường xuất hiện nhiều vị trí hằn lún, nứt vỡ, bong tróc mặt đường, hư hỏng cầu và hệ thống an toàn giao thông. Dù đã nhiều lần được yêu cầu sửa chữa, khắc phục, các hư hỏng vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến doanh nghiệp dự án bị xử phạt hành chính 2 lần.

Phía Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đại tu hai tuyến đường, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 600 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn thu dự án giảm mạnh do lưu lượng phương tiện phân lưu sang các tuyến cao tốc, đường ven biển và những công trình giao thông mới đưa vào khai thác.