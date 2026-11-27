Việc khắc phục các tồn tại về hạ tầng giao thông được nhà đầu tư CIENCO4 triển khai khẩn trương, đồng bộ, góp phần bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, thông suốt trên tuyến.

Khẩn trương khắc phục hư hỏng, bảo đảm chất lượng tuyến đường

Ghi nhận trong những ngày đầu hoạt động trở lại, cả hai trạm thu phí BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 đã tổ chức thu phí trở lại bằng hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn theo quy định. Lưu lượng phương tiện qua trạm khá đông, song hoạt động thu phí và lưu thông cơ bản diễn ra ổn định. Phần lớn lái xe đã nắm được thông tin, chủ động di chuyển qua trạm.

Ghi nhận trong những ngày đầu hoạt động trở lại, cả hai trạm thu phí BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2, lưu thông diễn ra ổn định.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ được giữ nguyên như trước thời điểm tạm dừng thu phí. Các trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí tại trạm Bến Thủy 1 tiếp tục được áp dụng theo chính sách đã ban hành.

Trước đó, từ 0h ngày 20-10-2026, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí tại hai trạm Bến Thủy trong thời gian 30 ngày để nhà đầu tư khắc phục các hư hỏng trên tuyến. Đây là yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng khai thác công trình, bảo đảm điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi có quyết định tạm dừng thu phí, CIENCO4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án là Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục.

Ngay sau khi có quyết định tạm dừng thu phí, Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án là Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục. Bên cạnh việc duy trì công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và bảo đảm giao thông, nhà đầu tư huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt tại nhiều vị trí trên toàn tuyến.

Đáng chú ý, CIENCO4 đã bố trí 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ, gồm máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và các thiết bị phụ trợ. Song song với việc thảm lại mặt đường, doanh nghiệp dự án triển khai nhiều mũi thi công để xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe, cào gọt và bù phụ mặt đường bằng bê tông nhựa, khắc phục các hư hỏng cục bộ. Công tác sơn kẻ vạch đường, chỉnh trang, bổ sung hệ thống biển báo hiệu và cọc tiêu cũng được thực hiện đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

Quá trình triển khai được thực hiện dưới sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc của Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II và các cơ quan quản lý đường bộ liên quan. Tiến độ, khối lượng thi công được doanh nghiệp dự án tổng hợp, báo cáo định kỳ, bảo đảm công tác khắc phục được giám sát chặt chẽ.

Bảo đảm giao thông thông suốt

Ngày 17-11-2026, Khu Quản lý đường bộ II chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục hư hỏng trên toàn tuyến.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong thời gian tạm dừng thu phí; đồng thời kiểm đếm, xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành. Kết quả kiểm tra cho thấy, các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu, không còn các vị trí hư hỏng ở mức độ nặng và không còn điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông theo đánh giá của đoàn công tác.

Việc hai trạm thu phí được phép hoạt động trở lại là kết quả của quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong việc xử lý các tồn tại, nâng cao chất lượng khai thác công trình giao thông.

Hai trạm Bến Thủy thực hiện thu phí hoàn vốn cho hai dự án BOT, gồm dự án tuyến tránh thành phố Vinh, đưa vào khai thác từ tháng 11-2005 và dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, đưa vào khai thác từ tháng 1-2014. Đây là những công trình có ý nghĩa trong việc cải thiện năng lực lưu thông, kết nối giao thông giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Để bảo đảm hoạt động thu phí trở lại diễn ra an toàn, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đã bố trí đầy đủ nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24 giờ trong những ngày đầu vận hành. Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông địa phương để kịp thời hỗ trợ phương tiện, xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc tại khu vực trạm.

Cùng với việc hoàn thành các hạng mục khắc phục, CIENCO4 cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, hướng tới duy trì chất lượng công trình trong quá trình khai thác. Đây cũng là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam đối với nhà đầu tư, nhằm bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định và hợp đồng BOT, không để tái diễn tình trạng hư hỏng, xuống cấp thuộc trường hợp phải tạm dừng thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời yêu cầu nhà đầu tư rà soát các đối tượng được miễn, giảm phí trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, bảo đảm thực hiện đúng các chính sách hiện hành.

Với việc khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ và hoàn thành khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của cơ quan chức năng, CIENCO4 đang tiếp tục thể hiện trách nhiệm của nhà đầu tư trong quản lý, khai thác và bảo trì công trình giao thông. Việc duy trì chất lượng tuyến đường, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người tham gia giao thông sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình vận hành các dự án.