Trạm bơm dã chiến kéo giảm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Trong bối cảnh nước lũ dồn về, nhiều địa phương cũng đã chủ động phương án tiêu thoát úng; qua đó, hạn chế tối đa ảnh hưởng của thiên tai tới đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Như tại xã Hồng Vân, từ việc tính toán, xây dựng giải pháp thoát nước qua hệ thống trạm bơm dã chiến, cảnh ngập úng, lụt lội mỗi mùa mưa bão đã không còn. Hàng trăm tỉ đồng thiệt hại do lũ cũng đã được bảo vệ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tram-bom-da-chien-keo-giam-thiet-hai-hang-tram-ty-dong-418360.htm