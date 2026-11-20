Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Theo báo Kyiv Independent ngày 20/11, một quan chức ngành năng lượng Ukraine giấu tên cho biết trạm biến áp 750 kV Tây Ukraine (Zakhidnoukrainska) - một trong những đầu mối quan trọng nhất trong mạng lưới năng lượng Ukraine - nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại tại cơ sở này.

Trạm biến áp Tây Ukraine giữ vai trò truyền tải điện từ hai nhà máy điện hạt nhân và hai nhà máy nhiệt điện đến các tỉnh miền Tây Ukraine. Đây cũng là đầu mối nhập khẩu điện từ Liên minh châu Âu (EU), nguồn cung có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine trong các tình huống khẩn cấp.

Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng các cuộc tấn công đã gây mất điện tại các tỉnh Lviv, Zakarpattia và Ivano-Frankivsk. Chính quyền buộc phải triển khai cắt điện luân phiên tại khu vực miền Tây nhằm ổn định hệ thống lưới điện.

Trong khi đó, ông Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng, cho biết với Kyiv Independent rằng hiện chưa ghi nhận tác động đáng kể từ vụ việc. Theo ông, nếu trạm biến áp bị hư hại nghiêm trọng, khả năng nhập khẩu điện từ EU của Ukraine có thể suy giảm, song chưa đến mức gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Không quân Ukraine, trong đợt tập kích, các lực lượng Nga đã phóng một số lượng chưa xác định tên lửa đạn đạo, cùng 84 tên lửa hành trình và 404 UAV tấn công. Phía Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo, 79 tên lửa hành trình và 380 UAV. Các vụ tấn công được ghi nhận tại 23 địa điểm.

Những tháng gần đây, cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine liên tục chịu các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV. Các cuộc tấn công chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện tại khu vực Kiev. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây ít chịu tác động hơn trong mùa Thu năm nay, mặc dù chính quyền từng áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên tạm thời vào tháng trước.

Theo kênh truyền hình Kyiv 24, đây là lần đầu tiên trạm biến áp Tây Ukraine được ghi nhận là mục tiêu trong một vụ tấn công.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Ukraine và các đối tác châu Âu đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trước mùa Đông.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Tự nguyện (Coalition of the Willing) tại Berlin ngày 19/11, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Vương quốc Anh và Ukraine đã kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng trong suốt mùa Đông, coi đây là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt các hành động thù địch.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận ngừng bắn nhằm bảo đảm hoạt động vận chuyển an toàn các mặt hàng lương thực xuất khẩu qua Biển Đen, qua đó góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp các hệ thống phòng không và khoản vay trị giá 90 tỷ euro trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của EU. Đồng thời, các nước tuyên bố sẽ gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, trong đó có những biện pháp nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và tiền điện tử, cũng như ngăn chặn hành vi né tránh trừng phạt.

Tuyên bố chung khẳng định các nước sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán hòa bình và cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu chiến. Các nhà lãnh đạo cũng cho biết đã thống nhất những quan điểm và nguyên tắc chung về sự tham gia của châu Âu vào tiến trình này.

Về phía Nga, ngày 19/11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moskva không còn sẵn sàng thảo luận về khả năng ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng hoặc khu vực Biển Đen, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào cầu Crimea.