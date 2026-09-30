Trạm biến áp Lào Cai 3 chính thức vận hành

Sau 9 tháng thi công, Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV, còn gọi là Trạm biến áp Lào Cai 3, chính thức đóng điện. Chỉ ít giờ sau khi vận hành và chuyển phương thức cấp điện, phụ tải tại Trạm biến áp 110 kV Lào Cai giảm từ 68 MW xuống còn 55 MW, tương ứng giảm 13 MW. Trạm biến áp Tằng Loỏng cũng được san tải khoảng 2 MW.

Trạm biến áp 110kV Lào Cai 3 được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Việc đưa trạm mới vào hoạt động giúp phân bổ lại phụ tải giữa các trạm, giảm áp lực cho các máy biến áp đang vận hành. Với công suất 40 MVA được lắp đặt trong giai đoạn này, công trình bổ sung khả năng cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư 86,97 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Lưới điện quản lý dự án. Công ty CP Xây dựng Hùng An là đơn vị thi công; Công ty Điện lực Lào Cai tiếp nhận quản lý, vận hành.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, trạm có quy mô gồm 2 máy biến áp, mỗi máy công suất 40 MVA. Giai đoạn hiện tại lắp đặt 1 máy biến áp 40 MVA và xây dựng 0,3118 km đường dây 110 kV mạch kép; cho phép tiếp tục bổ sung máy biến áp khi nhu cầu phụ tải tăng, thay vì phải đầu tư một trạm mới.

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lào Cai cho biết: Việc đưa trạm vào hoạt động giúp đơn vị linh hoạt hơn trong các phương án kết dây trung áp, giảm áp lực cho các máy biến áp T1, T2 tại Trạm biến áp Lào Cai và Tằng Loỏng. Việc tách bớt các lộ đường dây, cân bằng lại phụ tải góp phần giảm tổn thất kỹ thuật và nâng độ tin cậy cung cấp điện cho phường Cam Đường, xã Gia Phú cùng khu vực lân cận.

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lào Cai đã bố trí ca, kíp trực, đảm bảo vận hành an toàn ổn định.

Thêm một điểm cấp điện 110 kV cũng giúp ngành điện có điều kiện điều chỉnh phương thức vận hành, chuyển tải giữa các trạm khi cần thiết. Đây là yêu cầu đối với khu vực có cả phụ tải dân sinh và sản xuất, cần duy trì nguồn điện ổn định để hạn chế gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Ông Trung cho biết thêm: Khu vực này đang được tỉnh quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng khi các cơ sở sản xuất đi vào hoạt động. Vì vậy, việc hoàn thành Trạm biến áp Lào Cai 3 là bước chuẩn bị quan trọng về hạ tầng điện, bổ sung khả năng tiếp nhận phụ tải mới và phục vụ phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Cùng với đầu tư công suất, trạm được thiết kế theo mô hình không người trực, tích hợp hệ thống điều khiển và giám sát từ xa, kết nối với Trung tâm Điều khiển xa khu vực Lào Cai và hệ thống điều độ cấp trên. Nhân viên vận hành có thể theo dõi trạng thái thiết bị, thông số điện và thực hiện thao tác từ xa theo phương thức được phê duyệt.

Kiểm tra, theo dõi sát sao công suất vận hành của trạm qua màn hình giám sát.

Hệ thống thiết bị 110 kV, 35 kV và 22 kV được đầu tư đồng bộ với thiết bị đo đếm, bảo vệ, điều khiển, camera giám sát và phòng cháy, chữa cháy tự động. Các thông số vận hành được theo dõi để phục vụ điều chỉnh phụ tải và xử lý tình huống phát sinh.

Theo ông Vũ Duy Khương - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai, thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi công suất máy biến áp 40 MVA, chủ động phương án chuyển đổi lộ đường dây và điều chỉnh nấc vận hành phù hợp. Việc khai thác trạm mới gắn với cân bằng phụ tải trên lưới điện khu vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hiện tại và sự gia tăng phụ tải trong thời gian tới.