Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Toàn cảnh Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”.

Với thời lượng khoảng 100 phút, quy tụ các ca sĩ Hoàng Nhật Minh, Công Đại, Như Quỳnh, Huệ Anh và ban nhạc Chill Band, chương trình được xây dựng như một câu chuyện tự sự bằng âm nhạc, dẫn dắt khán giả qua bốn chặng cảm xúc: “Hà Nội miền thương nhớ”, “Tình yêu - những điều không thể nói”, “Mơ về nơi xa lắm - miền ký ức không ngủ yên” và “Trở về với những điều giản dị, thân thương”.

Mở đầu là các ca khúc gắn với Hà Nội như: “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Hà Nội ngày trở về”.

Qua từng giai điệu, hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên với những con phố cũ, mái nhà xưa và bao miền ký ức thân thương.

Hình ảnh ca sĩ biểu diễn tại Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài bằng các tình khúc: “Nỗi nhớ mùa đông”, “Một dại khờ, một tôi”, “Biển nỗi nhớ và em”, “Thương lắm tóc dài ơi”.

Mỗi ca khúc mở ra một sắc thái riêng của tình yêu, từ rung động ngọt ngào đến nỗi buồn, sự chia xa và những điều chưa thể nói thành lời.

Đặc biệt, ca khúc “Mơ về nơi xa lắm” qua giọng hát Hoàng Nhật Minh gợi nhắc những yêu thương đã xa và cả miền ký ức tưởng chừng ngủ yên nhưng vẫn hiện hữu trong trái tim mỗi người.

Chia sẻ tại chương trình, nam ca sĩ cho biết âm nhạc Phú Quang giúp anh chạm đến tầng ký ức sâu kín, để nhận ra rằng có những người dù không còn bên cạnh, có những yêu thương dù đã xa vẫn luôn được lưu giữ trong lòng.

Ca sĩ Hoàng Nhật Minh giao lưu với MC và khán giả tại Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”.

Khép lại đêm nhạc là các ca khúc “Mùa thu dấu em”, “Về lại phố xưa” và “Điều giản dị”, gửi gắm thông điệp về việc trân trọng những yêu thương đang hiện hữu trong cuộc sống.

Đông đảo khán giả yêu nhạc xứ Thanh có mặt tại chương trình Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”.

Qua các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, Trạm Âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm” không chỉ mang đến những giai điệu giàu cảm xúc, mà còn mở ra khoảng lặng để mỗi người tìm lại ký ức thân thương, lắng nghe lòng mình và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ chính những điều bình dị nhất.