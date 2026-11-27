Nhân viên Xí nghiệp cao thế Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra máy biến áp bằng camera nhiệt tại trạm. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Sau hơn 5 năm chính thức đưa vào vận hành, Trạm biến áp (TBA) 110kV Bãi Sậy (thôn Đỗ Mỹ, Xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) đã phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, xóa bỏ "vùng trũng" thiếu nguồn 110kV tại chỗ cho khu vực Ân Thi và đạt tổng sản lượng điện thương phẩm ấn tượng khoảng 743 triệu kWh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Theo Công ty Điện lực Hưng Yên, trước đây, khu vực Bãi Sậy, xã Phạm Ngũ Lão nằm ở cuối nguồn lưới điện, thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu điện, mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước thực tế đó, Công ty đã quyết định đầu tư xây dựng đường dây và Trạm biến áp 110kV Bãi Sậy nhằm tăng cường năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bãi Sậy là công trình năng lượng cấp II thuộc dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1” (KFW3.1) sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW). Công trình do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư và giao Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) trực tiếp quản lý, vận hành khai thác.

Về quy mô kỹ thuật, dự án bao gồm TBA 110kV có công suất thiết kế 2x63 MVA (giai đoạn đầu lắp đặt 01 máy biến áp T1), tuyến đường dây 110kV mạch kép dài hơn 10,8 km đấu nối chuyển tiếp từ TBA 220kV Kim Động cùng hệ thống các xuất tuyến trung áp đồng bộ kết nối với lưới điện khu vực. Được khởi công xây dựng từ cuối năm 2019, đóng điện thành công vào tháng 4/2021 và chính thức bàn giao đưa vào khai thác ổn định từ tháng 10/2021, đến tháng 5/2026, dự án đã được Bộ Công Thương ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Trong suốt quá trình tiếp nhận và quản lý vận hành, PC Hưng Yên đã khai thác hiệu quả công năng của công trình, tạo ra bước ngoặt lớn đối với hạ tầng lưới điện địa phương. Trước khi TBA 110kV Bãi Sậy đi vào hoạt động, khu vực Ân Thi hoàn toàn chưa có nguồn cấp điện 110kV tại chỗ. Các đường dây trung áp phải truyền tải điện năng trên khoảng cách lớn với bán kính cấp điện rộng, dẫn đến tổn thất điện năng cao và khả năng liên kết mạch vòng giữa các khu vực còn nhiều hạn chế.

Sự vận hành ổn định của TBA 110kV Bãi Sậy cùng các xuất tuyến trung áp 371, 373, 375 đã giải quyết triệt để bài toán hạ tầng này. Công trình không chỉ bổ sung nguồn cấp điện tại chỗ dồi dào cho huyện Ân Thi mà còn chia lửa, giảm tải trực tiếp cho các TBA 110kV lân cận vốn thường xuyên vận hành mang tải cao như Kim Động, Phố Cao và Minh Đức.

Nhờ khả năng liên kết, chuyển tải linh hoạt giữa các khu vực trên lưới điện, đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành của PC Hưng Yên có điều kiện tối ưu hóa phương thức kết dây cơ bản. Khi xảy ra sự cố bất thường hoặc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, việc phân đoạn và chuyển đổi nguồn cấp được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, giúp thu hẹp tối đa phạm vi mất điện và nâng cao rõ rệt độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Tính từ thời điểm đóng điện đến nay, tổng sản lượng điện thương phẩm truyền tải qua TBA 110kV Bãi Sậy đã đạt khoảng 743 triệu kWh. Con số này là minh chứng rõ nét cho vai trò trụ cột của trạm biến áp trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải tăng trưởng nhanh, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Duy Khuynh, người dân thôn Đỗ Mỹ chia sẻ, trước đây, vào những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, người dân chúng tôi đôi khi còn lo ngại tình trạng điện yếu, mất điện ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Từ khi Trạm biến áp 110kV Bãi Sậy đi vào hoạt động, nguồn điện được cung cấp ổn định hơn, giúp các hộ dân và cơ sở sản xuất yên tâm đầu tư máy móc, mở rộng kinh doanh. Điện ổn định cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân”.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực cho lưới điện. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị tại TBA 110kV Bãi Sậy, bảo đảm công trình vận hành an toàn, ổn định, tạo tiền đề vững chắc cho lộ trình phát triển lưới điện thông minh và hiện đại hóa hệ thống điện tại địa phương./.