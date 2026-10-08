Trailer 'Dragon Ball Super: Beerus' gây sốt

Ảnh: Toei Animation.

Dù series truyền hình nguyên bản ra mắt hơn một thập kỷ trước, sức hút của Dragon Ball vẫn không hề giảm nhiệt. Mùa thu năm nay, dự án hứa hẹn bước lên một tầm cao mới khi trình làng phiên bản nâng cấp cả về đồ họa lẫn âm thanh.

Nâng cấp đồ họa, công chiếu tại nhiều nơi trên thế giới

Dragon Ball Super: Beerus sẽ đưa khán giả trở lại điểm bắt đầu của series, bao gồm các phần phim Battle of Gods (Trận chiến giữa các vị thần), Resurrection F (Frieza hồi sinh) và Universe 6 (Vũ trụ 6).

Theo hãng sản xuất hoạt hình Toei Animation, dự án không đơn thuần là chỉnh sửa hình ảnh cũ mà được tái thiết lập toàn bộ (re-render) với nhiều phân cảnh cắt mới, tinh chỉnh nhịp phim, thu âm lại thoại và bổ sung hiệu ứng âm thanh, âm nhạc hoàn toàn mới.

Bộ phim chính thức lên sóng tại Nhật Bản vào ngày 11/10. Crunchyroll sẽ phát sóng trực tuyến các tập mới cùng ngày tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Đông Nam Á, Mỹ, châu Âu, Ấn Độ... Ngoài ra, khán giả cũng có thể theo dõi bộ phim trên nền tảng Netflix từ ngày 17/10.

Dự án do đạo diễn Tadayoshi Yamamuro cầm trịch tại Toei Animation, cùng sự tham gia của Norihito Sumitomo trong vai trò soạn nhạc. Hai ca khúc chủ đề mới cũng được hé lộ: bài hát mở đầu Onogami do Megatera Zero thể hiện, và bài hát kết thúc Kan Peki No Peki qua giọng ca của VK Blanka.

Xem trailer 'Dragon Ball Super: Beerus' Chỉ vài ngày nữa anime "Dragon Ball Super" sẽ trở lại với phiên bản remake hoàn toàn mới. Crunchyroll vừa tung trailer khiến cộng đồng người hâm mộ nóng lòng đợi ngày công chiếu.

Hiện Toei Animation chưa công bố thời lượng chi tiết của mùa phim này cũng như kế hoạch làm lại các phần tiếp theo.

Tuy nhiên, Dragon Ball Super: Beerus chỉ là bước khởi đầu cho chuỗi dự án mới của thương hiệu. Nhà sản xuất xác nhận đang phát triển một series anime hoàn toàn mới chuyển thể từ phần truyện Galactic Patrol Prisoner (Đội Tuần tra Ngân hà) trong manga, dù ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Trailler gây sốt

Khi trailer bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus được công bố, cộng đồng yêu thích anime nói riêng và bạn đọc Dragon Ball nói chung đều hào hứng. "Mãn nhãn" là từ người hâm mộ dùng để nói về hiệu ứng thị giác mà trailer phim mang tới.

Nhiều người nhận xét anime có đồ họa và chuyển động đẹp, lột xác hoàn toàn so với bản 2015. Khán giả đồng loạt dành lời khen cho chất lượng hình ảnh vượt trội. Phiên bản gốc ra mắt năm 2015 từng bị chỉ trích vì nét vẽ cẩu thả, biến dạng và thiếu mượt mà, tiêu biểu như tập 5. Trailer mới cho thấy nét vẽ sắc nét, bảng màu tươi sáng và hiệu ứng đổ bóng hiện đại hơn hẳn.

Việc bổ sung nhạc nền hoàn toàn mới, làm lại hiệu ứng tiếng động và ca khúc mở đầu nhận được sự tán thưởng lớn. Nhiều fan nhận xét phần âm thanh mới mang lại cảm giác hoành tráng, chuẩn điện ảnh, không còn cảm giác "phim truyền hình giá rẻ".

Công chúng mãn nhãn trước góc quay chiến đấu. Các phân cảnh va chạm giữa Goku và Thần Hủy Diệt Beerus được tinh chỉnh, trở nên gay cấn hơn, tạo hiệu ứng thị giác bùng nổ mà bản hoạt hình cũ chưa làm được.

Trên diễn đàn Reddit, thành viên u/SuperSaiyanGod viết: "Nét vẽ lần này trông nét và giàu năng lượng hơn hẳn. Phân cảnh Goku va chạm với Beerus trong trailer cho cảm giác điện ảnh chứ không còn mờ nhạt như bản TV cũ".

Trang ComicBook nhận định: "Đoạn trailer vừa công bố cho thấy một sự lột xác toàn diện: Bảng màu tươi sáng hơn, các pha giao tranh được dàn dựng lại với nhịp độ dồn dập và chuyển động nhân vật sắc nét. Đây chính là chuẩn mực đồ họa mà người hâm mộ luôn mong chờ".

Trang tin Anime News Network cũng dành những lời khen ngợi: "Mặc dù câu chuyện không mới, chất lượng sản xuất được nâng cấp rõ rệt từ khâu xử lý ánh sáng đến hiệu ứng âm thanh đã giúp bản làm lại tạo nên sức hút thị giác vượt trội so với phiên bản ra mắt cách đây một thập kỷ".

Ảnh: Toei Animation.

Bên cạnh đó, trailer cùng các thông tin về bản làm lại cũng khiến không ít khán giả nghi ngại. Trên các diễn đàn như Reddit, X, Facebook, công chúng bày tỏ nỗi thất vọng khi bản làm lại không có nội dung mới. Cả hai phần Battle of Gods và Resurrection F vốn đã có bản điện ảnh chiếu rạp đạt chất lượng rất cao. Việc Toei Animation tiếp tục làm lại các phần này lần thứ ba bị không ít fan coi là hành động "vắt kiệt" thương hiệu.

Người hâm mộ đã chờ đợi suốt 8 năm để thấy các phần truyện tiếp theo được chuyển thể thành anime. Việc nhà sản xuất chọn ra mắt bản remake trước khiến nhiều fan lâu năm cảm thấy hụt hẫng. Dù Toei Animation có úp mở về dự án mới ở cuối thông báo, điều này vẫn chưa làm thỏa cơn khát của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi liệu bản remake có bị kéo dài "lê thê" như phiên bản TV năm 2015 hay không, dù nhà sản xuất cam kết đã cắt bỏ các chi tiết thừa và cấu trúc lại nhịp phim.