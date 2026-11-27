Quang cảnh buổi bế mạc - Ảnh: Nh. V

Trại viết diễn ra từ ngày 19 đến 27/11, thu hút 50 văn nghệ sĩ là hội viên thuộc các phân hội: Văn học, Văn hóa - Văn nghệ dân gian, Văn học các dân tộc thiểu số… đến từ nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và niềm đam mê sáng tạo, các văn nghệ sĩ đã bám sát chủ đề “Mảnh đất và con người Quảng Trị anh hùng” để sáng tác nhiều tác phẩm thuộc các lĩnh vực, thể loại như: Tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, bút ký, tản văn, tùy bút, ghi chép; nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian và tổ khúc dân ca… Qua đó, góp phần khắc họa vẻ đẹp của quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và phẩm chất con người Quảng Trị trong chiến đấu, lao động và xây dựng quê hương.

Các tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần lan tỏa tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương - Ảnh: Nh. V

Nhìn chung, các trại viên đều phát huy sở trường, thế mạnh sáng tác, cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo và tình cảm sâu sắc đối với quê hương. Trong đó, thơ là lĩnh vực có số lượng tác phẩm nhiều nhất, với nhiều sáng tác tạo được dấu ấn như: “Con đường huyền thoại” của Trương Vĩnh Hạnh, “Chờ em ở phía Bảo Ninh” của Trần Thị Hải, “Đêm thức cùng Nhật Lệ” của Nguyễn Hữu Thắng, “Cha và cát biển” của Đỗ Thành Đồng…

Trại sáng tác là dịp để đội ngũ văn nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thêm cảm hứng sáng tạo và khai thác chất liệu từ thực tiễn đời sống. Những tác phẩm được hình thành từ trại viết thể hiện sâu sắc tình yêu, niềm tự hào về quê hương của các tác giả, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và con người vùng đất giàu truyền thống cách mạng đến với công chúng.