'Trái tim quái thú' phản chiếu chính cuộc đời và sự nghiệp của Brad Pitt

Trong bộ phim Heart of the Beast (do David Ayer đạo diễn), Brad Pitt khi bị đẩy vào giữa chốn hoang dã đã phải trải qua những cú va đập, bầm dập và tơi tả. Dù hành trình sinh tồn vô cùng gian khổ, anh vẫn tự đứng dậy mà không hề thốt ra một lời than vãn. Bộ phim này khắc họa ý chí sinh tồn phi thường, mối liên kết sâu sắc cùng một chú chó nghiệp vụ được khắc họa một cách tỉnh táo, không chút ủy mị sướt mướt và phong thái vững vàng, chững chạc của một người trưởng thành thực thụ, ngay cả khi đối mặt với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thực chất chính là tấm gương phản chiếu bản thân Brad Pitt.

Pitt mang đến cho bộ phim không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà là một sự kiên cường bền bỉ từ sâu bên trong. Hành trình của anh cùng Odin, một mối quan hệ mà cả hai trở thành điểm tựa cho nhau được khắc họa bằng 'tông giọng' chân thực, tiết chế, tránh xa mọi sự giải thích ủy mị hay sướt mướt. Tình bạn giữa họ, trút bỏ mọi vẻ giả tạo, để lại ấn tượng sâu sắc và dai dẳng, khi họ liên tục cứu mạng nhau trên suốt chặng đường. Tờ The Wall Street Journal mô tả đây là “bộ phim có thể khiến những gã đàn ông cứng rắn nhất cũng phải rơi lệ”, trong khi tạp chí Variety nhận xét rằng, các nhân vật giống như “những hình mẫu bước ra từ tiểu thuyết của Hemingway, nhưng lại khoác lên mình trang phục của các thương hiệu đồ dã ngoại”.

Hành trình sinh tồn của James và Odin dường như phản chiếu chính sự nghiệp của Pitt. Sau khi gây chú ý với vẻn vẹn 15 phút xuất hiện trong Thelma & Louise, Pitt đã rũ bỏ cái mác “chàng trai tóc vàng điển trai” bằng cách hóa thân vào những hình mẫu nam tính, gai góc trong các bộ phim như Se7en hay Fight Club. Những bộ phim tình cảm lãng mạn vốn là lựa chọn quen thuộc của hầu hết các 'ngôi sao' lớn, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong gia tài điện ảnh của anh (chẳng hạn như Meet Joe Black), phần lớn các tác phẩm mà Pitt tham gia đều mang hơi hướng khắc nghiệt và gai góc.

Đáng ngạc nhiên là Pitt có khá ít phim mà anh đóng vai trò là nhân vật chính duy nhất. Anh luôn thể hiện thái độ “điềm nhiên”, không quá bận tâm đến quy mô vai diễn của mình, điều này có thể thấy rõ qua các dự án, như loạt phim Ocean’s, hay Once Upon a Time... in Hollywood. Trong bộ phim mới nhất này, tác phẩm mà anh cũng tham gia sản xuất, nhân vật Odin của Pitt có thể được xem là nhân vật chính thực thụ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Pitt chưa bao giờ đặt nặng vấn đề ngoại hình, cũng chẳng ngại xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm hay xuề xòa, từ vai một bệnh nhân tâm thần trong 12 Monkeys, cho đến một người du mục Ai Len trong Snatch.

Trong bộ phim gần đây nhất, F1, anh vào vai tay đua kỳ cựu Sonny Hayes và nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện được phong thái lão hóa một cách đầy duyên dáng và lịch lãm. Được tán dương vì sở hữu sự kết hợp giữa "vẻ thanh lịch cổ điển và nét phong trần đầy cuốn hút", Pitt đã đạt được thành tựu với bộ phim có doanh thu cao nhất trong suốt 38 năm làm nghề của mình.

Trong vai trò nhà sản xuất, Pitt đã mở rộng danh mục tác phẩm của mình với những cái tên như bộ phim thắng giải Oscar, 12 Years a Slave, Minari (tác phẩm mang về giải Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Youn Yuh Jung) và The Voice of Hind, bộ phim từng giành "Giải thưởng của Ban giám khảo" tạiLiên hoan phim Quốc tế Venice năm ngoái.