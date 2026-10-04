Trái tim được ghép tự điều chỉnh theo tuổi của người nhận

Nghiên cứu do Jesse R. Poganik, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Brigham and Women’s, thuộc trường Y khoa Harvard, cùng các đồng nghiệp thực hiện.

Nhóm nghiên cứu ghép thêm tim của chuột trẻ, trung niên hoặc già vào những con chuột thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Như vậy, mỗi con chuột có cả trái tim của chính nó và một trái tim được ghép từ con vật khác tuổi.

Trái tim được hiến tặng sẽ tự điều chỉnh tuổi sinh học về gần với tuổi của người nhận.

4-6 tháng sau, các nhà khoa học lấy mẫu mô để phân tích khoảng 320.000 vùng trên DNA, tập trung vào những thay đổi methyl hóa liên quan đến quá trình lão hóa.

Kết quả cho thấy tuổi sinh học của tim ghép dần tiến gần tuổi của vật chủ. Tim trẻ ghép vào chuột già biểu hiện những dấu hiệu lão hóa nhanh hơn. Ngược lại, tim già trong chuột trẻ có các dấu hiệu sinh học trẻ hơn.

Tuổi sinh học không giống tuổi tính theo năm. Nó phản ánh mức độ thay đổi và tổn thương tích lũy ở tế bào, thường được đánh giá thông qua các dấu ấn phân tử như methyl hóa DNA.

Trước nay, việc cấy ghép tạng được thực hiện trong một giới hạn độ tuổi nhất định.

Nghiên cứu trước đây từng nối hệ tuần hoàn để máu lưu thông giữa 2 con chuột cho thấy các yếu tố trong máu của chuột trẻ có thể ảnh hưởng đến một số đặc điểm lão hóa của chuột già.

Nghiên cứu mới cho thấy, nếu chỉ thay đổi môi trường mà một cơ quan được sống trong đó, tuổi sinh học của chính cơ quan có thay đổi. Điều này không có nghĩa toàn bộ quá trình lão hóa có thể đảo ngược. Một số tổn thương hoặc thay đổi cấu trúc có thể không dễ dàng biến mất.

Chính Jesse Poganik cũng lưu ý rằng không phải tất cả chỉ số chức năng của tim đều thay đổi theo tuổi của người nhận.

Để xem hiện tượng có xảy ra ở người hay không, nhóm nghiên cứu tìm lại hồ sơ các ca ghép tim tại Bệnh viện Brigham. Họ xác định 11 trường hợp có khoảng cách tuổi đáng kể giữa người hiến và người nhận.

Ở những ca tim lớn tuổi được ghép cho người trẻ, hoặc tim trẻ được ghép cho người lớn tuổi, các dấu ấn methyl hóa DNA của tim ghép cũng có xu hướng phản ánh tuổi của người nhận.

Nhóm còn phân tích hồ sơ y tế điện tử của hàng trăm người được ghép tim, tập trung vào chức năng của tim khoảng một năm sau phẫu thuật. Một số chỉ số như nhịp tim, độ dày thành sau của tim và khả năng gắng sức liên quan với tuổi của người nhận nhiều hơn tuổi của người hiến.

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Tuy nhiên, không phải mọi chỉ số đều tuân theo quy luật này. Điều đó cho thấy tuổi sinh học của một cơ quan có thể chịu ảnh hưởng của môi trường cơ thể nhưng không phải mọi đặc tính của cơ quan đều có thể “đặt lại”.

Nếu kết quả được xác nhận trong những nghiên cứu lớn hơn, phát hiện này có thể có ý nghĩa đối với y học ghép tạng.

Hiện nay, tuổi của người hiến là một trong nhiều yếu tố được cân nhắc khi đánh giá một trái tim có phù hợp để ghép hay không. Nếu một trái tim lớn tuổi có thể thích nghi với môi trường sinh học của người trẻ, một số cơ quan trước đây bị đánh giá kém thuận lợi có thể được xem xét lại.

Nhưng đây mới là khả năng về mặt lý thuyết. Nghiên cứu hiện tại được đăng trên bioRxiv vào tháng 9/2026 và chưa qua phản biện độc lập. Quy mô phân tích ở người cũng rất nhỏ, chỉ 11 ca có khoảng cách tuổi lớn và có mẫu sinh thiết phù hợp.

Ngoài ra, “trẻ hóa sinh học” dựa trên các dấu ấn phân tử không đồng nghĩa với việc cơ quan đã thực sự đảo ngược mọi tổn thương do tuổi tác hoặc sẽ hoạt động lâu hơn.

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