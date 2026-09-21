'Trái tim cho em' - 18 năm hành trình hồi sinh những trái tim nhỏ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (thứ 6 từ phải sang) tặng hoa cảm ơn đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có đóng góp tích cực cho thành công của "Trái tim cho em" thời gian qua. (Ảnh: Viettel cung cấp)

“Trái tim cho em” là chương trình nhân đạo hỗ trợ khám sàng lọc, phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại Việt Nam do Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức từ năm 2008, có sự đồng hành của nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tim Hà Nội…

Tham dự và phát biểu tại sự kiện Gala “Trái tim cho em” năm 2026 diễn ra tối 20/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: “Với mỗi em nhỏ, ước mơ giản dị là được học tập, vui chơi, được lớn lên trong vòng tay gia đình. Nhưng với một em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, có khi giấc mơ trước hết chỉ đơn giản là được khỏe mạnh, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Mỗi ca can thiệp phẫu thuật thành công đã giúp các em nhỏ vượt qua bệnh tật, mở ra trước mắt các em một tương lai rộng mở.

Từ câu chuyện của “Trái tim cho em”, chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng chăm sóc, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội, chứ không riêng của gia đình hay ngành y tế. Mỗi trẻ em, dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều cần được tạo cơ hội chăm sóc sức khỏe, được học tập, được phát triển toàn diện và được nuôi dưỡng những ước mơ của mình”.

Theo Ban tổ chức chương trình, 18 năm qua, “Trái tim cho em” đã vận động thành công 254 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, thực hiện 125 đợt khám sàng lọc miễn phí tiếp cận hơn 190.000 trẻ em.

Gần 8.000 ca can thiệp, phẫu thuật được hỗ trợ tại 7 bệnh viện, trung tâm tim mạch trên cả nước, ghi nhận một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu và kéo dài nhất do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng.

Năm nay, chương trình bổ sung thêm kênh đăng ký và theo dõi hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng Viettel Tammi và website Quỹ Tấm lòng Việt (tamlongviet.vtv.vn), giúp các gia đình ở vùng sâu, vùng xa thuận tiện hơn trong việc tiếp cận chương trình.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức ghi nhận gần 10 tỷ đồng quyên góp.