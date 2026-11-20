Đi qua những lần sinh tử để giữ tình yêu nghề

Với cô giáo Phan Thị Đức Hạnh (giáo viên tiếng Anh Trường THCS Quang Đồng, xã Quang Đồng, Nghệ An), nghề dạy học không đơn thuần là một công việc mà là lựa chọn đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Câu nói “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý” luôn là điều cô tâm niệm, nhất là sau những biến cố sức khỏe tưởng chừng có thể khiến mình phải rời xa bục giảng.

Khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cô bất ngờ gặp biến cố. Một buổi chiều đi học về, toàn thân cô bỗng cứng đờ, không thể cử động. Được bạn bè đưa đến bệnh viện, cô trải qua gần bốn tháng điều trị, chuyển qua nhiều cơ sở y tế trước khi được xác định mắc bệnh u nhầy trong buồng tim.

Năm 1997, cô trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên. Hai năm sau, bệnh tái phát, buộc cô tiếp tục phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đến năm 2006, sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, cô lại bước vào ca mổ tim lần thứ ba.

Không chỉ ba lần phẫu thuật tim, cô Hạnh còn trải qua một lần phẫu thuật mạch chậu cùng những can thiệp y tế khác. Sức khỏe không cho phép cô chủ quan, mỗi ngày làm việc đều cần sự cân nhắc và giữ gìn. Thế nhưng, những biến cố ấy không khiến nữ giáo viên từ bỏ tình yêu với nghề.

Trong hành trình ấy, gia đình, đặc biệt là người chồng cũng là đồng nghiệp, luôn là chỗ dựa vững chắc để cô vượt qua những biến cố sức khỏe. Cùng với đó, sự quan tâm, động viên của đồng nghiệp, ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã tiếp thêm nghị lực để cô bền bỉ gắn bó với nghề.

Nhắc đến những năm tháng đã qua, điều đọng lại trong cô giáo Phan Thị Đức Hạnh không phải là sự thiệt thòi hay những khó khăn của bản thân, mà là niềm biết ơn vì vẫn có thể đứng lớp, gặp gỡ học trò và làm công việc mình yêu thích.

Không để hoàn cảnh giới hạn chất lượng dạy học

Với môn tiếng Anh, cô Hạnh cho biết, thách thức lớn nhất khi giảng dạy ở địa bàn miền núi là sự chênh lệch về nền tảng kiến thức, điều kiện tiếp cận ngoại ngữ và khả năng tiếp thu giữa các học sinh. So với mặt bằng chung ở miền xuôi, giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn để củng cố kiến thức nền, giúp các em từng bước hình thành sự tự tin trong học tập.

Tuy nhiên, học sinh ở đây rất ngoan, có ý thức học tập. Nhà trường và chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác. Vì vậy, thay vì nhìn vào những hạn chế về điều kiện, cô lựa chọn tập trung tìm cách nâng cao chất lượng từng giờ học.

Sau ca phẫu thuật tim lần thứ ba, cô tự đặt cho mình nguyên tắc không đứng ngoài các hoạt động chuyên môn. Từ hội thi giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi đến tham gia xây dựng đề thi, chấm thi, sinh hoạt chuyên đề, cô đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ khi được giao.

Nhiều năm liền, cô Phan Thị Đức Hạnh là giáo viên cốt cán chuyên môn của địa phương, tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi, chấm sáng kiến kinh nghiệm, ra đề và chấm thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9, đồng thời chủ trì các hội thảo chuyên môn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những kết quả học tập của học sinh là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ ấy. Năm học 2021-2022, đội tuyển do cô phụ trách có 10/12 học sinh đạt giải ở các cấp, trong đó có 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Năm học 2022-2023, khi trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 và lớp 8 tại Trường THCS Đồng Thành, đội tuyển lớp 8 có 3/3 học sinh dự thi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, xếp thứ 8/33 trường. Ở khối 6, học sinh đạt một giải Nhì và một giải Khuyến khích.

Đến năm học 2024-2025, dù đảm nhiệm giảng dạy và bồi dưỡng học sinh ở nhiều khối lớp tại hai trường THCS Đồng Thành và THCS Quang Thành, cô tiếp tục đưa đội tuyển tiếng Anh lớp 8, 9 đạt hai giải Nhì và một giải Ba cấp huyện. Riêng khối 8, 100% học sinh dự thi đều đạt giải. Thành tích môn tiếng Anh của trường vươn lên vị trí thứ 3/32 trường toàn huyện.

Không chỉ chú trọng thành tích, cô giáo Phan Thị Đức Hạnh còn quan tâm đến những học sinh cần được hỗ trợ nhiều hơn. Nhiều năm qua, cô tham gia phụ đạo miễn phí cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; dành thời gian trò chuyện, tư vấn, giúp những em cá biệt thay đổi trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Hạnh cùng chồng cũng là đồng nghiệp dạy tại Trường THCS Quang Đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ dạy chữ, còn nâng đỡ những phận đời

Một trong những việc khiến cô Hạnh dành nhiều tâm huyết là kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt.

Trong số đó có hai anh em Lương Xuân Tình và Yến Nhi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, từng học tại Trường THCS Đồng Thành. Cô đã vận động sự hỗ trợ, trực tiếp đồng hành và cùng các nhà hảo tâm lập sổ tiết kiệm cho các em, tạo thêm điểm tựa để hai anh em tiếp tục đến trường.

Từ sự hỗ trợ về vật chất đến động viên tinh thần, Tình từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập. Hiện em đã là sinh viên năm thứ tư Học viện Quân y. Với cô giáo Hạnh, sự trưởng thành của học trò là niềm vui và cũng là phần thưởng ý nghĩa sau những tháng ngày âm thầm đồng hành.

Một trường hợp khác là em Trần Cẩm Tú, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không đủ điều kiện chữa trị. Trước tình cảnh đó, cô Hạnh đứng ra kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong hai đợt, quyên góp được gần 100 triệu đồng để hỗ trợ em có cơ hội điều trị, ghép tủy.

Năm 2026, cô Phan Thị Đức Hạnh là một trong 9 nhà giáo của Nghệ An được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, đồng thời là đại diện duy nhất của tỉnh ở bậc THCS được vinh danh.

Đến nay, sức khỏe của Tú đã ổn định và em thi đỗ vào Trường Đại học Vinh, ngành tiếng Anh. Từ một học sinh từng đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục cuộc sống, em đã có thêm cơ hội viết tiếp ước mơ học tập.

Ghi nhận những nỗ lực trong giảng dạy và hoạt động giáo dục, cô Hạnh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, từng được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô cũng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Năm học 2024-2025, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh bậc THCS.