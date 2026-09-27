'Trải thảm' đón dòng vốn dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu

Khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến đạt khoảng 800ha đất sạch vào cuối năm 2026 để đón những tập đoàn công nghệ lớn vào đầu tư, hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Phạm Hùng

Xúc tiến đầu tư “có địa chỉ”

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng gay gắt, Hà Nội đang chuyển mạnh sự lựa chọn thu hút đầu tư sang những dự án, doanh nghiệp và tập đoàn có năng lực dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nền kinh tế. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là Hà Nội sẽ thu hút 10 tập đoàn đa quốc gia đặt văn phòng điều hành, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc trung tâm dịch vụ khu vực, để trở thành “đầu tàu” quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh quốc tế.

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, tổ chức hồi tháng 6-2026, thành phố đã có 50 Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được ký kết. Ngày 5-8-2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về triển khai các MOU, thỏa thuận hợp tác được ký để triển khai thực tế. Đáng chú ý là kế hoạch đã xác định rõ đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành đối với từng MOU; qua đó, tạo cơ chế theo dõi, đôn đốc và tổng hợp thống nhất, bảo đảm các thỏa thuận hợp tác được triển khai thực chất, gắn với những mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Trong tháng 8-2026, Hà Nội tiếp tục triển khai thực chất các MOU đã ký, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư “có địa chỉ” đối với từng nhà đầu tư tiềm năng. Cách làm này cho phép thành phố chủ động tiếp cận đúng đối tượng, nắm bắt nhu cầu cụ thể của từng tập đoàn, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp thay vì chờ nhà đầu tư tìm đến.

Song song với xúc tiến đầu tư, Hà Nội xây dựng, ban hành các nghị quyết của HĐND thành phố nhằm thi hành Luật Thủ đô năm 2026, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền; cụ thể hóa cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, thủ tục đầu tư đặc biệt, chính sách ưu đãi đầu tư và khả năng tiếp cận đất đai. Đồng thời, thành phố nghiên cứu thành lập khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; tích cực tham gia góp ý hoàn thiện pháp luật về đầu tư để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài..., nhằm xây dựng một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh, trong đó có ưu thế về thể chế, hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ cao

Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, để đón được những tập đoàn công nghệ lớn, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng. Trong đó, Khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến đạt khoảng 800ha đất sạch vào cuối năm 2026; Khu công nghệ cao sinh học có diện tích khoảng 199ha; 7 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.800ha đã được chấp thuận; cùng nhiều khu công nghiệp khác cũng được mở rộng và phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, Hà Nội đã ban hành Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND ngày 29-6-2026, thúc đẩy mô hình khu công nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, phù hợp xu hướng đầu tư bền vững. Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng số (mạng 5G, thí điểm Smart Pole, hạ tầng IoT; khởi động Không gian đổi mới sáng tạo HITC Hub); đồng thời, triển khai Kế hoạch phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030...

“Hà Nội đang từng bước xây dựng những điều kiện cần thiết để đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm dự án, mà quan trọng hơn là hình thành các trung tâm R&D, đổi mới sáng tạo và dịch vụ khu vực, qua đó đưa doanh nghiệp Thủ đô tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu”, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho hay.

PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Hà Nội có cơ hội thu hút các dòng vốn FDI thế hệ mới. Tuy nhiên, lợi thế về quy mô thị trường và vị trí địa lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu thành phố đồng thời tạo được hệ sinh thái đủ sức đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Trước hết, Hà Nội cần chuyển mạnh từ xúc tiến đầu tư đại trà sang xúc tiến đầu tư có mục tiêu, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên, xác định rõ các tập đoàn chiến lược trong những lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao; ưu đãi đầu tư phải gắn với cam kết công nghệ, R&D, đào tạo nhân lực, tỷ lệ nội địa hóa, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cần có chương trình khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tư vấn nâng chuẩn quản trị, hỗ trợ chứng nhận chất lượng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp FDI.

“Đặc biệt, Hà Nội phải coi nguồn nhân lực chất lượng cao là “hạ tầng mềm” quan trọng nhất. Một yêu cầu không kém phần quan trọng là quản trị FDI bằng dữ liệu, để có thể phân biệt dự án tốt với dự án chiếm dụng nguồn lực. Thành phố không nên chỉ tìm kiếm những dự án có vốn lớn mà phải hướng tới những dự án có khả năng kéo theo cả hệ sinh thái doanh nghiệp và chuỗi cung ứng”, PGS.TS Ngô Trí Long nhấn mạnh.