Trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư lớn

Lãnh đạo thành phố khảo sát kế hoạch đầu tư, nâng cao giá trị khai thác các điểm di tích.

Mở cửa đón vốn

Với lợi thế về di sản, cảnh quan và không gian phát triển ven biển, thành phố đang tìm kiếm những nhà đầu tư có tiềm lực để khai thác tốt hơn các nguồn lực sẵn có, đồng thời tạo thêm động lực cho du lịch, dịch vụ và công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là thu hút được những tập đoàn lớn, mà còn phải hình thành các dự án có khả năng triển khai, tạo sản phẩm mới và đóng góp lâu dài cho kinh tế địa phương.

Ngày 25/9 vừa qua, tại buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group, lãnh đạo thành phố trao đổi về tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch ven biển và khai thác giá trị các di tích. Những gợi mở được đặt ra gồm tổ chức trình diễn, trưng bày, hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ ánh sáng phù hợp, qua đó mở rộng cách tiếp cận di sản, tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách.

Ngay sau đó, ngày 30/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã khảo sát một số điểm di tích, không gian văn hóa để đánh giá hiện trạng và tiềm năng khai thác.

Tại buổi khảo sát, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, việc khai thác các điểm di tích cần gắn với câu chuyện lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa điểm. Các điểm di tích hướng đến kết nối thành hành trình trải nghiệm có nội dung, thay vì chỉ phục vụ tham quan riêng lẻ. Cách làm này vừa giúp du khách hiểu sâu hơn về di sản, vừa tạo cơ sở để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu cho các dịch vụ liên quan.

Ngoài các ý tưởng khai thác di sản, Sun Group cũng trao đổi về khả năng phát triển hệ thống bến thuyền, dịch vụ trên sông Hương và các hoạt động vui chơi, giải trí ban ngày, ban đêm. Tại Chân Mây - Lăng Cô, tập đoàn này dự kiến tiếp tục khảo sát để nghiên cứu cơ hội đầu tư. Đây vẫn là bước tìm hiểu ban đầu, nhưng việc các nhà đầu tư quan tâm đến nhiều không gian khác nhau cho thấy Huế có thể tiếp cận bài toán phát triển du lịch theo hướng kết nối di sản, cảnh quan, dịch vụ và các điểm đến ven biển, thay vì khai thác từng địa điểm tách biệt.

Tiềm năng và giá trị của Hổ Quyền được lãnh đạo thành phố giới thiệu tại buổi làm việc với Sun Group. Ảnh: Đình Hoàng

Trên lĩnh vực công nghiệp, ngày 2/10, Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất nghiên cứu tổ hợp dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, gồm cảng biển, tổng kho lỏng/khí, nhà máy cấu kiện bê tông, tổ hợp thép công nghệ cao kết hợp nhà máy điện đồng phát, khu đô thị - dịch vụ và nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.

Nếu được nghiên cứu và triển khai đồng bộ, tổ hợp này có thể tạo mối liên kết giữa cảng biển, logistics, năng lượng và sản xuất công nghiệp. Cảng biển không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa mà còn có thể hỗ trợ chuỗi cung ứng cho các nhà máy; hoạt động sản xuất có thể tạo thêm nguồn hàng và nhu cầu dịch vụ hậu cần. Các khu đô thị, dịch vụ và nhà ở cho người lao động cũng là một phần cần tính đến, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc khi hoạt động sản xuất mở rộng.

Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đặt ra những yêu cầu không nhỏ về quy hoạch, nguồn vốn, công nghệ, môi trường và tiến độ. Vì thế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khai thác hệ thống cảng và tăng cường kết nối logistics. Thành phố cũng định hướng phát triển nhà ở, khu vui chơi, thể thao, siêu thị và các dịch vụ thiết yếu phục vụ doanh nghiệp, người lao động. Đây là những điều kiện cần được tính toán cùng với dự án sản xuất, bởi khả năng thu hút, giữ chân lao động không chỉ phụ thuộc vào năng lực nhà máy, mà còn ở chất lượng hạ tầng và môi trường sống xung quanh.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Kim Long Motor Huế góp phần giải quyết việc làm, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Đo hiệu quả bằng giá trị tạo ra

Bên cạnh các dự án đang được nghiên cứu, các doanh nghiệp hiện hữu tiếp tục mở rộng sản xuất cũng cho thấy dư địa lớn từ phát triển công nghiệp của Huế.

Mới đây (ngày 23/10), Carlsberg công bố kế hoạch dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026 - 2031, tập trung hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Kế hoạch này tiếp nối dự án mở rộng gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, sau đợt mở rộng, công suất nhà máy đạt 360 triệu lít mỗi năm.

Tại buổi làm việc với UBND thành phố vào cuối tháng 8/2026, ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn. Kế hoạch đầu tư thêm tại Phú Bài thể hiện định hướng tiếp tục gắn bó với thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với TP. Huế, quyết định mở rộng của Carlsberg có ý nghĩa thiết thực. Trên nền tảng nhà máy, nhân lực và hệ thống vận hành sẵn có, doanh nghiệp có điều kiện tập trung nguồn lực cho công nghệ, nâng công suất và cải thiện hiệu quả hoạt động. Đây cũng là hướng phát triển cần được chú trọng, bên cạnh việc thu hút các dự án công nghiệp mới.

Theo ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế, công nghiệp cần được xác định là một động lực tăng trưởng quan trọng. Thành phố nên ưu tiên những ngành có lợi thế và giá trị gia tăng cao như chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và sản xuất vật liệu mới.

Trong 9 tháng năm 2026, Huế thu hút 41 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 24.520 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn khoảng 158,9 triệu USD. Kết quả này cho thấy sức hút đầu tư của thành phố, song để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo cần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Điều này đòi hỏi thành phố lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của các bên liên quan. Với những dự án quy mô lớn, cần đánh giá đầy đủ tính khả thi, tác động môi trường, nhu cầu hạ tầng và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước. Tiến độ thực hiện và hiệu quả vận hành cần được quan tâm ngay từ khâu nghiên cứu, thẩm định dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, hạ tầng đồng bộ là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư. Thành phố sẽ tăng cường kết nối cảng biển, giao thông, logistics; dịch vụ và tiện ích thiết yếu tại các khu công nghiệp để thu hút, giữ chân người lao động. Đối với du lịch, kết nối các điểm đến, phát triển sản phẩm hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân, gắn với bảo tồn di sản, cảnh quan...