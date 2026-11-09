Trại tạm giam số 1 bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm

Ngày 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 03 điểm cầu, gồm: Phòng xét xử lớn và Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Hội trường Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị dẫn giải tới phiên toà.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, số lượng bị cáo, luật sư bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và bị hại lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn phiên tòa. Trong số 188 bị cáo, Trại tạm giam số 1 đang quản lý, giam giữ 144 bị cáo, đồng thời đảm nhiệm công tác trích xuất, áp giải phục vụ xét xử.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP, Trại tạm giam số 1 đã chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác chuẩn bị, đề xuất tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đơn vị đã phối hợp rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn; hỗ trợ lắp đặt trang thiết bị, thiết lập điểm cầu xét xử trực tuyến tại Hội trường Trại tạm giam số 1.

Các bị cáo điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 1 – CATP Hà Nội

Cùng với đó, Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ trích xuất, áp giải 07 bị cáo, trong đó có Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Hòa Bình, đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời tổ chức trích xuất, áp giải 137 bị cáo đến điểm cầu trực tuyến tại Hội trường đơn vị. Các phương án được triển khai chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn trong suốt quá trình xét xử.

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tại điểm cầu Hội trường Trại tạm giam số 1

Cán bộ y tế Trại tạm giam số 1 ứng trực tại khu vực xử án

Tính đến ngày 08/11/2026, phiên tòa đã diễn ra 13 ngày xét xử, bao gồm cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Trại tạm giam số 1 đã huy động hơn 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ trích xuất, áp giải, bảo vệ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ phiên tòa diễn ra theo kế hoạch.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 tiếp tục duy trì lực lượng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ và trong các ngày nghỉ, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.