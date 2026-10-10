Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho người đang bị tạm giam

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị đăng ký kết hôn, Trại tạm giam Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương trao đổi thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Quá trình giải quyết bảo đảm sự tự nguyện của hai bên và các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho người đang bị tạm giam.

Tại buổi lễ, dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trại tạm giam và UBND xã Cô Ba chứng kiến việc trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai công dân. Hoạt động được tổ chức nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó, có người đang bị tạm giam.

Việc tổ chức đăng ký kết hôn lưu động nhằm tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền nhân thân hợp pháp, đồng thời, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật gắn với tính nhân văn trong công tác quản lý giam giữ. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân; lan tỏa những giá trị nhân văn trong thực thi công vụ, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân.