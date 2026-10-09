Trại sáng tác âm nhạc chào mừng Festival hoa Đà Lạt 2026

Quang cảnh khai mạc

Trại sáng tác lần này ưu tiên lực lượng sáng tác trẻ có năng lực, kinh nghiệm và đề cương thực tế phù hợp. Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả hướng về các thể loại như: Pop, Rap/Hip-hop, EDM, Ballad, Indie/Underground, R&B.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc

Trại sáng tác không chỉ tạo không gian chuyên sâu để các nhạc sĩ thâm nhập thực tế đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng, mà còn hướng tới các mục tiêu như: cung cấp các tác phẩm chất lượng cao phục vụ Festival Hoa Đà Lạt và các sự kiện quảng bá du lịch trọng điểm.

Đồng thời, củng cố các tiêu chí và cam kết của Đà Lạt khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác chất liệu truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, kết hợp với góc nhìn hiện đại, trẻ trung.

Nhạc sĩ Thanh Pháp chia sẻ về mong muốn sáng tác các ca khúc ngợi ca mảnh đất Lâm Đồng

Theo yêu cầu từ Ban Tổ chức, mỗi nhạc sĩ tham gia trại sáng tác sẽ phải hoàn thiện và nộp ít nhất từ 1 - 2 tác phẩm âm nhạc đạt chất lượng để tiến hành nghiệm thu sau thời gian đi thực tế.

Trại sáng tác âm nhạc Lâm Đồng, năm 2026 diễn ra trong thời gian 8 ngày, từ 9 - 16/10/2026.

Hoạt động nhằm hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Qua đó, tạo điều kiện để các nhạc sĩ tìm cảm hứng từ đời sống, văn hóa bản địa, sáng tác những tác phẩm mới phục vụ các sự kiện lớn và quảng bá hình ảnh địa phương.