Trại rắn Đồng Tâm được công nhận Điểm du lịch đạt tiêu chí Du lịch xanh ĐBSCL năm 2026

Lãnh đạo Trại rắn Đồng Tâm (thứ 3 từ trái sang) nhận quyết định, chứng nhận Điểm du lịch đạt tiêu chí Du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026.

Theo đó, vào ngày 17-9, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức chương trình tập huấn về Bộ tiêu chí Du lịch xanh ĐBSCL 2026, kết hợp trao quyết định, chứng nhận Điểm du lịch đạt tiêu chí Du lịch xanh ĐBSCL năm 2026. Trại rắn Đồng Tâm (xã Kim Sơn) là 1 trong 5 đơn vị vinh dự được công nhận là Điểm du lịch đạt tiêu chí Du lịch xanh ĐBSCL năm 2026.

Được thành lập vào năm 1977, Trại rắn Đồng Tâm được mệnh danh là “vương quốc rắn” thu nhỏ ở miền Tây. Hiện trại rắn đang bảo tồn trên 12 loài rắn; trong đó, có 2 loại rắn là hổ mang đất và hổ mang chúa có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh các loài rắn, Trại rắn Đồng Tâm còn bảo tồn nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm.

Trại rắn Đồng Tâm là điểm đến du lịch hấp dẫn tại tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài việc bảo tồn các loài rắn và động vật hoang dã, trại rắn còn mở cửa để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Trung bình mỗi năm, trại rắn đón từ 150 - 200 ngàn lượt khách nội địa và quốc tế.

Trại rắn Đồng Tâm đã đạt chứng nhận điểm du lịch đạt OCOP 4 sao. Nơi đây là một trong những điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn nhất của Đồng Tháp nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Việc được công nhận là điểm du lịch đạt tiêu chí xanh là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã song hành cùng phát triển du lịch sinh thái bền vững của Trại rắn Đồng Tâm trong thời gian qua. Đây là cơ hội để đơn vị mở rộng liên kết, hợp tác và xúc tiến, quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước.