Trái phiếu quốc tế dự kiến phát hành của SHB được xếp hạng tín nhiệm 'AA'

SHB chuẩn bị huy động vốn quốc tế qua trái phiếu và khoản vay hợp vốn. (Ảnh minh họa)

S&P Global Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn “AA” đối với trái phiếu không có bảo đảm bằng đô la Singapore (SGD) do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dự kiến phát hành, với sự bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF).

Theo S&P Global Ratings, mức xếp hạng của trái phiếu tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF, ở mức “AA”, triển vọng Ổn định. Cơ sở đánh giá là bảo lãnh của CGIF có tính chất vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang.

CGIF là quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực ASEAN+3. Thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận thị trường vốn khu vực, mở rộng tệp nhà đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn.

Trong thang xếp hạng dài hạn của S&P Global Ratings, “AA” thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, thể hiện năng lực thực hiện các cam kết tài chính ở mức rất mạnh. Mức xếp hạng này góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của trái phiếu, tạo điều kiện tiếp cận nhóm nhà đầu tư tổ chức quốc tế có yêu cầu cao về mức độ tín nhiệm.

SHB cho biết dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10/2026. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Văn bản số 9903/UBCK-QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của ngân hàng. Ngày 12/10, SHB cũng được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Việc phát hành trái phiếu bằng SGD nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của SHB, hướng tới mở rộng các kênh huy động trung và dài hạn, tiếp cận thị trường vốn khu vực và tăng cường hiện diện quốc tế.

Theo đại diện SHB, việc trái phiếu dự kiến phát hành được xếp hạng “AA” trên cơ sở bảo lãnh của CGIF là dấu mốc trong quá trình mở rộng hoạt động trên thị trường vốn khu vực, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.