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Nhữn chuyển động này cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của tài sản này đang được phát huy trong bối cảnh cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/11), lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc giảm tới 9 điểm cơ bản. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - có độ nhạy cảm cao hơn với biến động lãi suất Fed - có lúc giảm 8 điểm cơ bản.

Về cuối phiên, mức giảm thu hẹp, còn 3 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 10 năm và 2 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 2 năm, đưa lợi suất của các kỳ hạn này kết thúc phiên ở mức tương ứng là 4,866% và 4,65%.

Đây là mức thấp nhất của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong vòng khoảng 3 tuần trở lại đây. Hồi đầu tháng 10, lợi suất của kỳ hạn này có lúc vượt 5,3%, cao nhất 19 năm.

Đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 9 và đầu tháng 10 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, gồm mối lo về nợ công và thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ, áp lực đòi hỏi Fed tăng lãi suất để chống lạm phát do giá năng lượng tăng cao liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, và làn sóng đầu tư vào lĩnh vực AI thu hút một lượng vốn đầu tư khổng lồ.

Hiện tại, các yếu tố này về cơ bản vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể nào, nhưng giá trái phiếu kho bạc Mỹ đã hồi phục mạnh. Giới phân tích cho rằng sự phục hồi này cho thấy vai trò kênh đầu tư an toàn của trái phiếu chính phủ đang được phát huy trong lúc nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu AI.

“Tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ, sẽ còn tiếp diễn và sẽ khuyến khích nhà đầu tư mua trái phiếu để tìm kiếm sự an toàn”, nhà kinh tế Joe Maher của công ty nghiên cứu Capital Economics nhận định trong một báo cáo. Ông cho rằng biến động trên thị trường chứng khoán sẽ hạn chế dư địa của Fed trong việc tăng lãi suất, và trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục tăng giá trong năm tới.

Một số nhà giao dịch trái phiếu đồng tình với góc nhìn này của ông Maher, cho rằng việc Fed tăng lãi suất và sự sụt giảm của thị trường cổ phiếu sẽ khiến kinh tế Mỹ tăng chậm lại, dẫn tới việc Fed không thể tăng lãi suất thêm nhiều, thậm chí có thể dẫn tới việc Fed buộc phải chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm 2027 hoặc 2028.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên ngày thứ Tư ngay cả khi số liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Mỹ đều nóng hơn dự báo.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo nhưng cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 9 và cao gần gấp đôi so với mục tiêu lạm phát của Fed. PCE là thước đo lạm phát chính của Fed trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ.

Số liệu sau điều chỉnh từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt mức tăng hàng năm 4,3% trong quý 3, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với ước tính ban đầu.

Những dữ liệu này càng củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Phiên ngày thứ Năm (26/11), phần lớn thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

“Đây là một kỳ nghỉ cuối tuần dài hơn bình thường, và việc mua vào trái phiếu trước kỳ nghỉ đó có lẽ không phải là một lựa chọn tồi. Tuy nhiên, trong tuần này, thị trường phiếu kho bạc Mỹ đã phớt lờ những lý do rất chính đáng để lợi suất tăng”, một báo cáo của ngân hàng ING nhận định.

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 24 điểm cơ bản.

Sự suy giảm này trái ngược với dự báo mà nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đưa ra hồi đầu tháng 10. Khi đó, công ty đầu tư trái phiếu khổng lồ Pimco thậm chí cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ sớm tăng lên mốc 6%, lần đầu tiên trong 26 năm.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Dan Ivascyn, Giám đốc đầu tư tại Pimco, cho rằng việc lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh hơn nữa từ mức xấp xỉ 5,3% khi đó là điều "hoàn toàn có thể xảy ra". Nguyên nhân là do các nhà đầu tư, chẳng hạn như các quỹ đầu cơ, buộc phải từ bỏ những vị thế thua lỗ trên thị trường trái phiếu sau nhiều tuần bán tháo ồ ạt tại thị trường có quy mô 32 nghìn tỷ USD này - ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra hiện nay hoàn toàn trái ngược với nhận định này của nhà quản lý quỹ đến từ Pimco.