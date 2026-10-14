Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 451.000 tỷ đồng từ đầu năm

Hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn cuối năm. (Ảnh minh họa)

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân đạt khoảng 7.700 tỷ đồng/ngày trong tuần từ ngày 5–9/10, giảm 5% so với tuần liền trước.

Báo cáo thị trường trái phiếu tuần của VBMA cho biết, trong tháng 10/2026, thị trường ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 1.089 tỷ đồng. Các đợt phát hành đến từ hai nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán.

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 451.646 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ ghi nhận 299 đợt, với tổng giá trị 392.925 tỷ đồng, chiếm 87% tổng giá trị phát hành. Phát hành ra công chúng đạt 58.721 tỷ đồng qua 41 đợt, tương đương 13%. Thị trường cũng ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Ở chiều mua lại, các tổ chức phát hành đã thực hiện mua lại 337,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tuần qua. Tính từ đầu năm 2026, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 236.858 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2025.

Xét theo cơ cấu ngành, ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động mua lại trước hạn, với khoảng 209.505 tỷ đồng, tương đương 88,4% tổng giá trị toàn thị trường.

Về nghĩa vụ thanh toán, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong những tháng còn lại của năm 2026 là 70.036 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản có giá trị đáo hạn lớn nhất, đạt 36.795 tỷ đồng; tiếp đến là nhóm ngân hàng với 12.454 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,238 triệu tỷ đồng.