Trái phiếu đô thị qua VIFC, mở 'đường vốn' cho hạ tầng TP.HCM
TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn, với hàng loạt dự án metro, đường vành đai và công trình kết nối vùng. Nhu cầu vốn càng gia tăng, trong khi ngân sách địa phương và nguồn tín dụng ngân hàng khó đáp ứng toàn bộ yêu cầu đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được kỳ vọng mở thêm một hướng tiếp cận vốn mới: phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trên thị trường quốc tế.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/trai-phieu-do-thi-qua-vifc-mo-duong-von-cho-ha-tang-tp-hcm/7313.html