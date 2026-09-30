Trái phiếu đô thị qua VIFC, mở 'đường vốn' cho hạ tầng TP.HCM

Gucci cho biết quyết định sản xuất sản phẩm này tại Trung Quốc xuất phát từ những yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Tuy nhiên, một số nhà quan sát trong ngành cho rằng động thái này có thể làm suy giảm hình ảnh cao cấp của thương hiệu...