Trái phiếu chính phủ tạo điểm tựa

Nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Với những dự án có thời gian thu hồi vốn kéo dài, bài toán không chỉ là huy động đủ nguồn lực mà còn phải bảo đảm sự phù hợp giữa kỳ hạn huy động và thời gian sử dụng vốn. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển cân đối các kênh cung ứng vốn trung và dài hạn, trong đó thị trường trái phiếu giữ vai trò quan trọng.

Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, nhu cầu vốn của Việt Nam đến năm 2030 được ước tính gần 1.500 tỷ USD, tập trung vào giao thông, cảng biển, sân bay, xây dựng và năng lượng. Bên cạnh doanh nghiệp, Chính phủ và một số địa phương cũng có nhu cầu huy động vốn đầu tư. Điều này đòi hỏi cân đối nguồn vốn trong nước, quốc tế với từng nhu cầu đầu tư.

Trái phiếu chính phủ góp phần đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn của nền kinh tế. Ảnh: Đức Thanh

Các dự án hạ tầng cần nhiều năm triển khai, khai thác, thu hồi vốn. Nếu dựa vào khoản vay ngắn hạn, chủ đầu tư có thể phải trả nợ hoặc tái cấp vốn khi dự án chưa tạo đủ dòng tiền. Từ yêu cầu này, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc AFA Capital, Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA), nhấn mạnh sự cần thiết của thị trường trái phiếu trong cung cấp vốn trung và dài hạn.

Vấn đề càng đáng chú ý khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Theo ông Tuấn, nếu phần lớn nhu cầu đầu tư tiếp tục tập trung vào kênh này, ngân hàng sẽ chịu áp lực cung ứng vốn, cân đối kỳ hạn và bảo đảm an toàn. Vì vậy, phát triển trái phiếu không nhằm thay thế tín dụng ngân hàng mà bổ sung kênh tài trợ dài hạn, giúp cơ cấu nguồn vốn cân đối hơn.

Sức ép còn hiện hữu ở phía doanh nghiệp sử dụng vốn. Ông Thuân dẫn trường hợp doanh nghiệp dùng hạn mức tín dụng ngắn hạn để đầu tư nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Khi thời gian thu hồi vốn dài hơn kỳ hạn khoản vay, doanh nghiệp phải xoay vòng nguồn trả nợ hoặc tìm khoản tài trợ mới. Nếu các kênh vốn dài hạn chưa phát triển tương xứng, áp lực về kỳ hạn có thể trở thành vấn đề chung của nền kinh tế.

Yêu cầu cân đối kỳ hạn không chỉ đặt ra ở doanh nghiệp. Khi ngân sách phải bố trí nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, việc huy động vốn của khu vực công cũng cần phù hợp với kế hoạch tài chính và nghĩa vụ trả nợ. Trong các kênh huy động, trái phiếu chính phủ giúp Kho bạc Nhà nước thực hiện kế hoạch vay của ngân sách, đồng thời tạo các mức lợi suất theo kỳ hạn. Nhờ đó, vai trò của trái phiếu chính phủ không dừng ở việc huy động nguồn lực tài chính công mà còn mở rộng sang hoạt động định giá trên thị trường vốn.

Khi được hình thành qua phát hành và giao dịch, lợi suất trái phiếu chính phủ ở nhiều kỳ hạn tạo cơ sở xây dựng đường cong lợi suất tham chiếu. Nhà đầu tư từ đó có thêm căn cứ so sánh chi phí vốn và xem xét phần bù rủi ro của các công cụ nợ khác. Vai trò tham chiếu còn phụ thuộc chất lượng giao dịch và thông tin giá trên thị trường.

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồ họa: Phương Anh

Thêm chiều sâu cho công cụ nợ

Chức năng tham chiếu lợi suất cũng làm rõ mối liên hệ giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Một bên phục vụ nhu cầu vay của ngân sách, bên còn lại giúp doanh nghiệp huy động vốn trực tiếp từ nhà đầu tư. Dù khác chủ thể phát hành và rủi ro, hai phân khúc cùng mở rộng lựa chọn huy động và đầu tư. Lợi suất trái phiếu chính phủ là căn cứ để xem xét mức sinh lời và phần bù rủi ro của từng trái phiếu doanh nghiệp.

Nhu cầu mở rộng các kênh vốn càng rõ khi nhìn vào quy mô huy động qua cổ phiếu. Theo số liệu ông Thuân dẫn ra, năm 2025, giá trị huy động đạt khoảng 150.500 tỷ đồng, gồm cả chào bán lần đầu ra công chúng. Kết quả này tích cực nhưng còn khiêm tốn so với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Thanh khoản cải thiện cũng không đồng nghĩa giá trị giao dịch trở thành vốn mới cho doanh nghiệp.

Mở rộng kênh trái phiếu địa phương Theo bà Nguyễn Thảo Hạnh, Trưởng phòng Nghiên cứu Tín dụng và Tài chính Bền vững, FiinRatings, Hà Nội dự kiến huy động 150.000 - 200.000 tỷ đồng qua trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2027 - 2030. TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế để đầu tư các tuyến metro và đường vành đai. Để phát triển kênh huy động vốn dài hạn này, cần chú trọng minh bạch tài khóa, xếp hạng tín nhiệm độc lập, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, chuẩn hóa tiêu chí xanh, đồng thời nâng cao năng lực chuẩn bị dự án và quản trị dòng tiền.

Với trái phiếu doanh nghiệp, VIS Rating ghi nhận đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ đang lưu hành khoảng 1,534 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP. Quy mô này cho thấy dư địa phát triển của kênh công cụ nợ trong đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Dù vậy, mở rộng thị trường phải đi cùng đánh giá khả năng trả nợ, minh bạch thông tin và định giá phù hợp với rủi ro của từng tổ chức phát hành.

Ngoài nguồn lực trong nước, sự phát triển của thị trường công cụ nợ còn gắn với cơ hội tiếp cận nhà đầu tư quốc tế. Sau khi FTSE Russell nâng hạng thị trường cổ phiếu Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp, khả năng thu hút vốn quốc tế được chú ý. Ông Thuân nhấn mạnh, các định chế đầu tư không chỉ tìm kiếm cổ phiếu mà còn quan tâm trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng và các tài sản có thu nhập cố định.

Tuy nhiên, nâng hạng thị trường cổ phiếu không đồng nghĩa thị trường trái phiếu được nâng hạng hoặc dòng vốn vào công cụ nợ tự động tăng. Nhà đầu tư tổ chức xem xét khả năng tiếp cận, thông tin định giá và thanh khoản giao dịch. Nhu cầu của họ cũng trải rộng từ trái phiếu dài hạn đến chứng chỉ tiền gửi, sản phẩm quỹ thị trường tiền tệ.

Ngoài những công cụ đầu tư trên, nhu cầu vốn hạ tầng còn đặt ra vấn đề phát triển trái phiếu chính quyền địa phương. Một số địa phương đang xem xét tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc tế. Dù cùng thuộc khu vực công, trái phiếu chính quyền địa phương khác trái phiếu chính phủ về chủ thể phát hành và trách nhiệm trả nợ. Việc phát hành phải tuân thủ pháp luật, phù hợp khả năng trả nợ.

Từ hạ tầng đến sản xuất, yêu cầu chung là vốn có kỳ hạn phù hợp và kiểm soát rủi ro. Trái phiếu chính phủ giữ vai trò quan trọng trong tiến trình đó, vừa cung cấp nguồn lực cho ngân sách, vừa tạo lợi suất tham chiếu cho các công cụ nợ. Phát triển đồng bộ trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm đầu tư sẽ bổ sung nguồn vốn dài hạn, giảm sức ép lên ngân hàng và góp phần cân đối cơ cấu huy động vốn.