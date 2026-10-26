Trái phiếu bất động sản đối mặt gần 47.000 tỷ đồng đáo hạn quý IV

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực thanh toán gia tăng vào những tháng cuối năm 2026, khi giá trị trái phiếu đến hạn trong quý IV dự kiến đạt khoảng 93.000 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản là nhóm có nghĩa vụ đáo hạn lớn nhất, với khoảng 46.900 tỷ đồng.

Biểu đồ doanh nghiệp phát hành trái phiếu (Nguồn: S&I).

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý III của S&I Rating, tổng giá trị phát hành thành công trong quý đạt 179.400 tỷ đồng, thông qua 153 đợt phát hành, giảm 26% so với quý trước. Diễn biến này cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu có dấu hiệu chậm lại trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 464.100 tỷ đồng. Cùng kỳ, lượng trái phiếu đáo hạn đạt 132.800 tỷ đồng, trong khi giá trị mua lại trước hạn lên tới 228.600 tỷ đồng.

Dù quy mô phát hành toàn thị trường giảm so với quý trước, hoạt động phát hành trái phiếu ra công chúng lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong quý III, có 16 đợt phát hành thành công với tổng giá trị 31.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay theo báo cáo của S&I Rating.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm phát hành trái phiếu ra công chúng, với 8 đợt phát hành. Trong đó, Agribank huy động thành công 15.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức phi ngân hàng như công ty chứng khoán, công ty tài chính và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tiêu dùng cũng tham gia thị trường, song quy mô phát hành phần lớn dưới 1.000 tỷ đồng.

Cùng với áp lực đáo hạn, mặt bằng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục đi lên trong quý III. Theo S&I Rating, lãi suất phát hành tăng ở nhiều nhóm ngành, trong đó lãi suất trái phiếu ngân hàng đạt bình quân 8,85%/năm, vượt mức bình quân 8,7%/năm ghi nhận trong năm 2022.

Một số lô trái phiếu ngân hàng có lãi suất cao hơn 10%/năm. Chẳng hạn, trái phiếu Sacombank có lãi suất cố định 10%/năm; trái phiếu PVcomBank áp dụng mức lãi suất tính theo lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 4,6%/năm, tương đương khoảng 10,4%/năm tại thời điểm báo cáo.

Đối với nhóm bất động sản và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác, lãi suất trái phiếu đã tăng lên khoảng 12,5-13%/năm. Mức này vẫn thấp hơn đỉnh 14-14,5%/năm ghi nhận trong giai đoạn 2022-2023.

Theo S&I Rating, nhu cầu tín dụng tăng trong khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tác động đến chi phí vốn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, hoạt động phát hành trái phiếu mới không chỉ phục vụ nhu cầu tài trợ các dự án mà còn được sử dụng để cơ cấu lại những khoản nợ hiện hữu.

Nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế được dự báo tăng khi nhiều dự án bất động sản, khu đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp triển khai. Trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục là một kênh huy động vốn phục vụ các nhu cầu này.

Tuy nhiên, diễn biến lãi suất trong nước và quốc tế có thể ảnh hưởng đến chi phí phát hành trong thời gian tới. Báo cáo của S&I Rating cho rằng kỳ vọng lạm phát cùng lợi suất trái phiếu chính phủ quốc tế duy trì ở mức cao có thể khiến mặt bằng lãi suất tiếp tục neo cao ít nhất trong nửa đầu năm 2027.

Với các doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu huy động vốn lớn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính cao, chi phí vốn tăng cùng lượng trái phiếu đến hạn lớn là những yếu tố cần được tính đến trong kế hoạch tài chính và cơ cấu nợ thời gian tới.

Video: Doanh nghiệp Bất động sản lấy tiền đâu trả trái phiếu. Nguồn: Tạp chí Doanh nghiệp đầu tư.