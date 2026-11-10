Trái phiếu bằng đồng yen: VIFC-HCMC hướng tới nguồn vốn kỳ hạn 5-10 năm

VIFC-HCMC kết nối Nhật Bản, nghiên cứu phát hành trái phiếu quốc tế. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đang mở rộng kết nối với các định chế tài chính Nhật Bản, nghiên cứu khả năng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng yen, với kỳ hạn dự kiến 5-10 năm và lãi suất tham khảo khoảng 3%. Đây là một trong những phương án nhằm đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố.

Theo thông tin từ VIFC-HCMC, cơ quan này đã làm việc với Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) tại Tokyo để trao đổi về khả năng hỗ trợ phát hành trái phiếu thông qua Trung tâm.

Tại các buổi làm việc, các bên thảo luận về phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, kinh nghiệm hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nguồn vốn quốc tế của các định chế tài chính Nhật Bản và đặc điểm, nhu cầu đầu tư của từng nhóm nhà đầu tư.

Đáng chú ý, phương án tiếp cận nguồn vốn từ thị trường Nhật Bản thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng yen, hướng đến nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, được đưa ra trao đổi với kỳ hạn dự kiến từ 5-10 năm và lãi suất tham khảo khoảng 3%.

Được biết, trước đó, cuối tháng 10/2026, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC, tạo cơ sở để thành phố nghiên cứu, chuẩn bị các phương án huy động vốn phục vụ những dự án trọng điểm.