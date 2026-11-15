Trái ngược hình ảnh thân thiện, Jensen Huang bị tố có hành động gây sốc với lãnh đạo NVIDIA

Theo New York Post, dẫn lời những người am hiểu nội bộ NVIDIA, cựu CEO Jensen Huang từng nhiều lần nổi nóng tại nơi làm việc, nặng lời với nhân viên và thậm chí có lần ném chai nước về phía một lãnh đạo cấp cao trong cơn tức giận.

Ở bên ngoài, vị tỷ phú ngành chip 63 tuổi xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi. Ông thường xuất hiện với chiếc áo khoác da màu đen, tham gia các cuộc phỏng vấn truyền hình và kể về quãng thời gian từng làm công việc rửa bát, dọn dẹp nhà vệ sinh khi còn trẻ.

Tuy nhiên, theo những nguồn tin thân cận với công ty, trong quá trình thúc đẩy NVIDIA phát triển mạnh mẽ, Huang được cho là thường xuyên có những màn chỉ trích gay gắt nhân viên tại các cuộc họp kéo dài trước sự chứng kiến của đồng nghiệp.

Lời lẽ nặng nề với lãnh đạo cấp cao

Một sự việc đáng chú ý được cho là xảy ra vào tháng 2/2026, trong cuộc họp kín có sự tham dự của hơn 30 lãnh đạo NVIDIA.

Tại đây, Huang bị cáo buộc đã nhắm vào Jay Puri, khi đó là Phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động kinh doanh toàn cầu của NVIDIA.

Theo một nguồn tin nắm rõ sự việc, trước sự chứng kiến của nhiều người, Huang nói với Puri: "Tôi hy vọng anh bị cúm và tình trạng ngày càng nặng hơn".

Chưa dừng lại, ông được cho là tiếp tục nói: "Tôi hy vọng anh chết đi để tất cả chúng ta thoát khỏi sự khổ sở này".

CEO NVIDIA Jensen Huang phát biểu trong bài diễn văn khai mạc tại triển lãm Computex 2026 ở Đài Bắc, ngày 1/6/2026. Ông Huang từ chức CEO vào ngày 12/11/2026. Ảnh: AFP via Getty Images.

Thời điểm đó, Jay Puri phụ trách hoạt động bán hàng và phát triển kinh doanh của NVIDIA. Sau này, ông chuyển sang vị trí cố vấn cấp cao tại công ty. Nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi trong cuộc họp nói trên chưa được làm rõ.

Một nguồn tin mô tả việc Huang thường xuyên quát mắng nhân viên là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, khi ông nói những lời đặc biệt nặng nề với Puri, bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng và im lặng. Nhiều người có mặt được cho là đã rất bất ngờ.

Theo bài báo, cuộc đối đầu với Puri không phải trường hợp cá biệt. Huang từng điều hành NVIDIA theo mô hình tổ chức đặc biệt, trong đó hơn 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông.

Trong một cuộc họp căng thẳng kéo dài 3 giờ vào năm 2025, Huang được cho là đã nặng lời với một lãnh đạo cấp cao phụ trách kinh doanh trước sự chứng kiến của khoảng 40 nhân viên.

"Tôi chẳng biết gì về hoạt động kinh doanh của mình cả", là lời lẽ được cho là Huang đã dùng để chỉ trích vị lãnh đạo này.

CEO NVIDIA Jensen Huang ngồi cạnh Alice Huang tại một sự kiện bên lề diễn đàn COMPUTEX ở Đài Bắc, Đài Loan, vào tháng 6/2024. Ảnh: Reuters.

Một sự việc khác cũng được các nguồn tin kể lại liên quan đến cuộc họp giữa Huang và một lãnh đạo cấp cao lần đầu làm việc trực tiếp với ông.

Khi nhận thấy người này dường như đang mỉm cười, Huang được cho là đã nổi giận và quát: "Anh đang cười nhạo tôi đấy à? Tôi chỉ nhìn thấy những gương mặt vô hồn... Ra ngoài!". Sau đó, vị lãnh đạo này bị yêu cầu rời khỏi phòng họp.

Đặc biệt, các nguồn tin còn đề cập đến một sự việc được cho là xảy ra tại trụ sở NVIDIA ở Santa Clara, bang California (Mỹ). Trong một cuộc họp, Huang bị cáo buộc đã ném chai nước về phía một lãnh đạo cấp cao của công ty.

Hình ảnh trái ngược với phong cách lãnh đạo được kể lại

Bài báo cũng nhắc đến một cuộc họp hồi tháng 8, được Wall Street Journal đưa tin trước đó. Trong cuộc họp này, Huang được cho là đã ngắt lời Giám đốc tài chính Colette Kress khi bà đang thuyết trình và ví bà như "một con nai đứng trước đèn pha ô tô".

Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của NVIDIA, phát biểu trong hình ảnh trích từ một video trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Stephen Witt, tác giả cuốn tiểu sử The Thinking Machine viết về Jensen Huang, từng nhận xét trong một bài viết trên New York Times rằng vị tỷ phú thường xây dựng hình ảnh khiêm tốn, luôn dành lời khen cho nhân viên và nhắc lại quãng thời gian làm công việc rửa bát khi còn trẻ.

Tuy nhiên, theo Stephen Witt, những biểu hiện khiêm tốn bên ngoài có thể che giấu sự kiêu ngạo. Ông cho rằng Huang ít chấp nhận sự bất đồng và không dễ dàng tiếp nhận những ý kiến trái chiều. Khi bị phản bác, ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt, Huang cũng có thể nổi giận và lớn tiếng chỉ trích người đối diện.

Không chỉ với nhân viên, Huang còn được cho là từng có cách ứng xử cứng rắn với lãnh đạo các công ty công nghệ khác.

Chủ tịch kiêm CEO NVIDIA Jensen Huang chờ buổi lễ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 16/6/2026, tại Sherman, bang Texas (Mỹ). Ảnh: AP Photo/Jeffrey McWhorter.

Tại một hội nghị ở Berlin, ông kể cho khoảng 6 CEO công nghệ, vốn là khách hàng của NVIDIA, nghe câu chuyện về một người bán súp ở Nhật Bản.

Huang kể rằng sau khi xếp hàng chờ đợi khá lâu, ông được thưởng thức một bát súp ngon đến mức muốn gọi thêm. Tuy nhiên, người bán từ chối vì muốn dành phần còn lại cho những khách hàng đang chờ phía sau.

Sau khi kể câu chuyện, Huang được cho là đã nhận xét người bán súp có tư duy kinh doanh tốt hơn tất cả những CEO đang ngồi cùng bàn. Ông cũng chỉ trích các khách hàng rằng họ chưa biết cách xác lập giá trị cho sản phẩm của NVIDIA.