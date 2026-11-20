Từ cuộc xuống tiền nghìn tỷ đến khoản lãi trên giấy

Tháng 5/2026, cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thu hút sự chú ý của thị trường khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao ngân hàng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Đáng chú ý, những người tham gia không chỉ là các thành viên trong bộ máy điều hành mà còn có lãnh đạo Hội đồng quản trị, với tổng số tiền dự kiến bỏ ra lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong giai đoạn NCB đang triển khai phương án cơ cấu lại, củng cố năng lực tài chính và từng bước mở rộng quy mô hoạt động.

Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong 6 tháng vừa qua (Nguồn: Fireant)

Ở thời điểm đó, thị giá NVB dao động quanh vùng 10.000 - 11.000 đồng/cổ phiếu. Việc nhóm lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu không chỉ thu hút sự quan tâm bởi quy mô vốn đầu tư mà còn đặt ra câu hỏi về triển vọng của cổ phiếu ngân hàng này trong những tháng tiếp theo.

Đến cuối tháng 6/2026, đợt phát hành được hoàn tất. Theo số liệu công bố, 5 lãnh đạo NCB đã mua tổng cộng khoảng 217,6 triệu cổ phiếu NVB, tương ứng số tiền đầu tư 2.176 tỷ đồng.

Trong đó, bà Bùi Thị Thanh Hương mua 48 triệu cổ phiếu, tương ứng 480 tỷ đồng; ông Dương Thế Bằng mua 49,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 496 tỷ đồng; bà Hoàng Thu Trang và bà Phạm Thị Hiền mỗi người mua 45 triệu cổ phiếu, tương ứng 450 tỷ đồng/người. Ông Nguyễn Việt Sơn mua 30 triệu cổ phiếu, với số tiền 300 tỷ đồng.

Đây là một lượng cổ phiếu đáng kể, đồng thời cho thấy mức độ tham gia về vốn của nhóm lãnh đạo trong quá trình NCB thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

Khoảng nửa năm sau thời điểm công bố đăng ký mua, diễn biến thị giá NVB đã tạo ra một bức tranh tài chính đáng chú ý.

Từ vùng giá 10.600 đồng/cổ phiếu ghi nhận trong tháng 5/2026, NVB từng vươn lên mức 14.500 đồng vào cuối tháng 6, trước khi có những nhịp tăng mạnh trong các tháng tiếp theo. Đáng chú ý, đầu tháng 10/2026, cổ phiếu này từng chạm mức giá 17.900 đồng trong phiên giao dịch.

Dù sau đó điều chỉnh, NVB vẫn giao dịch quanh mức 14.700 - 14.800 đồng/cổ phiếu trong những phiên giữa tháng 11/2026.

Nếu tạm tính theo mức giá 14.800 đồng/cổ phiếu ghi nhận trong phiên sáng 19/11, mỗi cổ phiếu NVB được mua với giá phát hành 10.000 đồng đang có mức chênh lệch 4.800 đồng, tương đương tỷ suất sinh lời trên giấy 48%.

Với tổng cộng 217,6 triệu cổ phiếu đã mua, khoản chênh lệch thị giá của nhóm 5 lãnh đạo NCB theo đó đạt khoảng 1.044,5 tỷ đồng.

Nói cách khác, từ khoản vốn đầu tư ban đầu 2.176 tỷ đồng, giá trị thị trường của số cổ phiếu này đã tăng lên khoảng 3.220,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là khoản lãi tạm tính theo thị giá, không đồng nghĩa các lãnh đạo NCB đã thực hiện giao dịch bán cổ phiếu và thu về lợi nhuận tương ứng. Đặc biệt, cổ phiếu phát hành riêng lẻ thuộc diện hạn chế chuyển nhượng theo quy định và điều kiện của đợt phát hành.

Dẫu vậy, mức chênh lệch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau khoảng nửa năm vẫn là một con số đáng chú ý, nhất là khi đặt trong tương quan với quy mô vốn đầu tư ban đầu.

Tạm lãi hàng trăm tỷ đồng

Đi sâu vào từng giao dịch, mức gia tăng giá trị cổ phiếu của các lãnh đạo NCB có sự khác biệt, tùy thuộc lượng cổ phiếu đã mua trong đợt phát hành riêng lẻ.

Trong đó, ông Dương Thế Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị NCB, là người có khoản chênh lệch thị giá lớn nhất trong nhóm. Với khoảng 49,6 triệu cổ phiếu mua thêm, số vốn đầu tư ban đầu của ông tương đương 496 tỷ đồng. Tạm tính theo thị giá 14.800 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 734 tỷ đồng, tương ứng mức lãi trên giấy gần 238 tỷ đồng.

Số liệu tạm tính theo giá trị cổ phiếu tại thời điểm lập bảng

Đứng tiếp theo là bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB. Với khoảng 48 triệu cổ phiếu mua thêm, số tiền đầu tư của bà vào khoảng 480 tỷ đồng. Theo mức thị giá nói trên, giá trị cổ phiếu đạt khoảng 710 tỷ đồng, cao hơn khoảng 230 tỷ đồng so với vốn đầu tư.

Hai lãnh đạo khác là bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, và bà Phạm Thị Hiền, Phó Trưởng Ban Kiểm soát, mỗi người mua 45 triệu cổ phiếu với tổng số tiền 450 tỷ đồng. Giá trị thị trường của số cổ phiếu này hiện tương đương khoảng 666 tỷ đồng/người, tức mỗi người đang tạm lãi khoảng 216 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Sơn, Thành viên Ban Kiểm soát NCB, mua 30 triệu cổ phiếu với giá trị đầu tư 300 tỷ đồng. Theo thị giá tạm tính, khoản đầu tư này có giá trị khoảng 444 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch 144 tỷ đồng.

Như vậy, cả 5 lãnh đạo tham gia đợt phát hành đều đang ghi nhận mức chênh lệch thị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong đó 4 người có khoản lãi trên giấy vượt 200 tỷ đồng.

Nếu tính tại mức giá cao nhất 17.900 đồng/cổ phiếu từng được ghi nhận trong 52 tuần gần nhất, giá trị thị trường của 217,6 triệu cổ phiếu mua thêm có thời điểm tương đương khoảng 3.895 tỷ đồng. So với số vốn ban đầu 2.176 tỷ đồng, khoản chênh lệch lý thuyết lên tới gần 1.719 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức giá cao nhất trong phiên không đồng nghĩa toàn bộ số cổ phiếu có thể được chuyển nhượng tại mức giá đó. Đặc biệt, quy mô giao dịch thực tế và các điều kiện hạn chế chuyển nhượng là những yếu tố cần được tính đến khi đánh giá khả năng hiện thực hóa lợi nhuận.

Thị giá tăng mạnh, NCB tiếp tục cuộc đua tăng vốn

Diễn biến tăng giá của NVB không tách rời những thay đổi đáng kể trong quy mô vốn và hoạt động kinh doanh của NCB.

Tháng 6/2026, ngân hàng hoàn tất phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, thu về 10.000 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng từ gần 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 52%.

Đây là một bước tiến lớn về quy mô vốn của NCB trong quá trình triển khai phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản NCB đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt khoảng 133.527 tỷ đồng, tăng gần 37%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 726,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Đến hết 9 tháng năm 2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt khoảng 1.574 tỷ đồng. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông ngân hàng mẹ đạt khoảng 847 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện đáng kể về kết quả kinh doanh so với cùng kỳ.

Dù vậy, mức tăng lợi nhuận mạnh cần được đặt trong bối cảnh nền so sánh trước đó thấp và quá trình tái cơ cấu của ngân hàng vẫn đang tiếp diễn. Để đánh giá đầy đủ chất lượng tăng trưởng, nhà đầu tư cần xem xét thêm cơ cấu thu nhập, chi phí dự phòng, chất lượng tài sản và khả năng duy trì lợi nhuận trong những kỳ tiếp theo.

Một điểm đáng chú ý khác là NCB chưa dừng lại ở đợt tăng vốn 10.000 tỷ đồng.

Tháng 8/2026, ngân hàng tiếp tục công bố phương án phát hành riêng lẻ thêm 3,3 tỷ cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 33.000 tỷ đồng. Đến tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, vốn điều lệ NCB sẽ tăng lên gần 62.280 tỷ đồng, tức hơn gấp đôi mức hiện tại. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2027, sau khi đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định.

Quy mô phát hành này đặt NCB trước cơ hội tăng cường năng lực tài chính, mở rộng tín dụng và cải thiện vị thế cạnh tranh. Song song với đó, việc gia tăng mạnh số lượng cổ phiếu lưu hành cũng đặt ra yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn, khả năng tạo lợi nhuận và mức độ pha loãng các chỉ tiêu tài chính trên mỗi cổ phiếu.

Đặc biệt, khi giá phát hành dự kiến tiếp tục ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá NVB trên thị trường, mức chênh lệch giữa giá chào bán và giá giao dịch sẽ tiếp tục là một yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.

Tuy nhiên, việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không đồng nghĩa nhà đầu tư có thể ngay lập tức hưởng lợi từ chênh lệch giá, bởi các điều kiện về đối tượng tham gia, hạn chế chuyển nhượng và biến động thị trường vẫn có tác động trực tiếp đến giá trị thực tế của khoản đầu tư.

Trở lại với nhóm lãnh đạo NCB đã xuống tiền từ giữa năm 2026, khoản chênh lệch thị giá hơn 1.000 tỷ đồng cho thấy giá trị số cổ phiếu mua thêm đã tăng đáng kể trong thời gian tương đối ngắn.

Song, câu chuyện dài hạn của NVB sẽ không chỉ được quyết định bởi mức tăng thị giá hay những khoản lãi trên giấy của cổ đông nội bộ. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn vốn mới thành hiệu quả kinh doanh thực chất, cải thiện chất lượng tài sản và tạo ra lợi nhuận bền vững.

Bởi sau những đợt tăng vốn quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, thước đo cuối cùng đối với NCB vẫn là hiệu quả sử dụng vốn và giá trị tạo ra cho cổ đông trong những năm tiếp theo.