Môn đấu khép lại nhưng dư âm vẫn còn nhiều, bởi đây là một trong những kết quả xuất sắc nhất mà các tuyển thủ Quân đội giành được tại Đại hội TTTQ năm nay.

Trận thi đấu môn judo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nhìn lại kết quả huy chương vàng hạng cân 60kg nam của mình, võ sĩ Nguyễn Văn Tình bày tỏ ngay trên thảm đấu: “Tôi chỉ tập trung hướng đến giành kết quả tốt nhất cho đội tuyển judo Quân đội nên bằng nỗ lực của mình, tôi đã hoàn thành được đúng mục tiêu đề ra”.

Tấm huy chương vàng của Nguyễn Văn Tình (thắng Lê Nguyễn Hùng Cường, TP Hồ Chí Minh) tại chung kết hạng cân 60kg nam là kết quả chuyên môn bất ngờ trên thảm đấu judo đại hội năm nay. Trước đó, các võ sĩ đội tuyển judo Quân đội chưa thể áp đảo, thắng đối thủ TP Hồ Chí Minh tại nhiều giải chính thức ở hạng cân 60kg nam nhưng tại trận chung kết Đại hội TTTQ lần thứ X-2026, Nguyễn Văn Tình giành chiến thắng khi đạt điểm “bàn thắng vàng” quyết định.

Ngoài thành tích trên, đội tuyển judo Quân đội còn chinh phục huy chương vàng tại các hạng cân đối kháng 44kg nữ (Thủy Thị Phương Ngân), 44kg nữ (Nguyễn Thanh Phú Quí), 52kg nữ (Lâm Thị Ngân Hà). Võ sĩ judo Quân đội cũng giành thêm huy chương vàng nội dung đối kháng đồng đội nhỏ và 3 nội dung kata (biểu diễn).

Để chuẩn bị cho Đại hội TTTQ lần thứ X-2026, Ban huấn luyện đội tuyển judo Quân đội đã ém quân kỹ lưỡng với giáo án tập luyện giữ tính kỷ luật cao ngay từ đầu năm. Trong đó, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Tài xác định cho từng tuyển thủ trọng trách thành tích và nắm bắt từng đối thủ để dự báo cơ hội tranh chấp huy chương.

Từ sự chuẩn bị này, nhiều võ sĩ chủ lực của đội tuyển judo Quân đội được tập huấn tại Hàn Quốc nâng cao trình độ. Họ đã thực hiện được những đòn đánh hiệu quả, mang về vị trí số 1 trong các trận chung kết quyết định tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, kết quả đến từ kế hoạch chuẩn bị dài hơi từ chuyên môn đến lực lượng có bề sâu trình độ do Ban huấn luyện đội tuyển judo Quân đội xây dựng nhiều năm qua. Tại đại hội, võ sĩ Nguyễn Văn Thanh (55kg nam) chia sẻ sau khi đoạt huy chương vàng: “Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ chuyên môn cho từng vận động viên. Đặc biệt, qua mỗi giải đấu tại giải vô địch quốc gia trước đây, chúng tôi đều rút kinh nghiệm để từ đó hiểu được đối thủ và có những đòn đánh quyết định tại đại hội năm nay”. Nguyễn Văn Thanh tạo được bất ngờ khi vượt qua võ sĩ hàng đầu là Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình) để vô địch tại Đại hội TTTQ. Kết quả minh chứng nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng thì vận động viên đủ khả năng vượt qua những đối thủ mạnh nhất.

Tại 3 kỳ Đại hội TTTQ gần nhất năm 2014, 2018 và 2022, đội tuyển judo TP Hồ Chí Minh đều dẫn đầu thành tích chung cuộc. Lần này, đội TP Hồ Chí Minh gặp thách thức là các võ sĩ đội tuyển judo Quân đội thi đấu bằng sự tập trung cao độ nên chấp nhận hạng nhì (7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng).

Đại diện Ban chuyên môn môn judo Đại hội TTTQ năm nay, ông Nguyễn Hữu An, Phụ trách Bộ môn Judo (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam, cho biết: “Giải đấu đã bố trí 47 trọng tài quốc gia làm nhiệm vụ trong các trận đấu. Ban giám sát trọng tài làm việc với tinh thần cao nhất, theo dõi sát từng trận và có băng hình ghi lại chi tiết để bảo đảm quyền lợi cho vận động viên. Kết quả thi đấu phản ánh đúng chuyên môn của từng võ sĩ”.