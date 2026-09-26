Trải nghiệm xứ Tuyên của những người đẹp

Các người đẹp trải nghiệm hành trình theo dòng nước về miền di sản lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình.

Khoảng lặng ở Vị Xuyên

Chiều thu tháng 9, không còn ánh đèn lấp lánh, không còn váy áo rực rỡ, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam lặng lẽ đứng trước hàng nghìn ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Các cô gái cúi đầu tri ân những người lính đã gửi lại cả tuổi thanh xuân nơi biên cương. Ở Vị Xuyên, lịch sử không nằm trong trang sách, mà hiện hữu trong từng cái tên khắc trên bia đá, trong khói hương thanh bình và những khoảng lặng đầy suy tư.

“Im lặng vì xót xa. Im lặng vì tự hào. Im lặng vì thấy mình còn nhỏ bé quá” - Lê Hoàng Khánh Linh, người đẹp quê Tuyên Quang, chia sẻ trong nỗi xúc động dâng trào. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cách mạng, em luôn tự hào về truyền thống quê hương, từng biết về cuộc chiến bảo vệ biên giới qua những trang sách lịch sử. Nhưng khi thực sự đặt chân đến đây, cô mới cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến: hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh; hơn 9.000 người bị thương; còn hàng nghìn liệt sĩ chưa tìm được nơi yên nghỉ. Điều khiến cô day dứt là những người lính năm ấy có người chỉ mười tám, đôi mươi - độ tuổi hôm nay các em đang sống, nhưng họ đã gác lại tuổi xuân để ra trận.

“Các cháu bước thật chậm, dưới lớp đất đá này vẫn còn những đồng đội tôi đang nằm lại”. Lời căn dặn của cựu chiến binh Phạm Ngọc An, nguyên lính trinh sát mặt trận, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khiến các thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhớ mãi khi đến tri ân đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên cao điểm 468. Bác An kể về những người đồng đội từng cùng mình chiến đấu, những người cũng có cha mẹ, vợ con, có những dự định riêng nhưng rồi tất cả dang dở giữa chiến trường.

Thí sinh Nguyễn Minh Hiền - người có cả ông, bố và chú từng khoác áo lính nghẹn ngào khi nhắc đến những bức thư cuối cùng gửi về từ chiến trường. Cô xúc động chia sẻ: “Những người lính năm ấy cầm súng để chúng em hôm nay được cầm bút. Mặt trận Vị Xuyên không chỉ là “lò vôi thế kỷ” mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước - nơi mỗi ngọn núi, con đường là một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc”.

Trở về chiến khu xưa

Nếu Vị Xuyên kể câu chuyện về những anh hùng giữ đất biên cương, thì về Tân Trào, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam lại trở về với “Thủ đô Khu giải phóng” trong Cách mạng Tháng Tám. Tại lán Nà Nưa, không gian nhỏ bé, đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc khiến nhiều thí sinh cảm động trước sự giản dị của vị cha già dân tộc. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Thí sinh Đinh Thị Quỳnh Anh chia sẻ, cảm giác đầu tiên khi đặt chân tới đây là sự nhẹ nhõm, yên bình. Nhưng càng nghe thuyết minh kể về những câu chuyện rất đỗi đời thường, tận mắt nhìn nơi Bác từng sống và làm việc, em yêu quý Bác hơn.

Các người đẹp trải nghiệm hành trình theo dòng nước về miền di sản lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình.

Tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, các cô gái thành kính dâng hương, lắng nghe những nhân chứng kể lại những ngày tháng hào hùng. Lịch sử bỗng trở nên gần gũi, không phải câu chuyện xa xôi, mà được viết bằng máu, nước mắt, niềm tin và sự hy sinh của bao thế hệ. Về nguồn trong không khí thiêng liêng, thí sinh Đoàn Hải Lan nhận thấy trách nhiệm của người trẻ trong cuộc sống hôm nay. Cô tâm sự: “Sau khi đến lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cảm nhận lịch sử với em trở nên gần gũi hơn. Đó cũng là dịp để hiểu thêm giá trị của hòa bình và biết ơn những hy sinh thầm lặng của cha ông để biết trân trọng quá khứ và sống trách nhiệm với hiện tại”.

Rời những không gian trầm mặc của lịch sử, các cô gái hòa mình vào một Tân Trào đầy sức sống với lễ cưới truyền thống của đồng bào Tày, những bộ trang phục rực rỡ, tiếng hát Then ngân vang trên hồ Nà Nưa và trải nghiệm bơi mảng giữa núi rừng. Những dấu tích cách mạng, phong tục, tiếng hát và nếp sống được gìn giữ qua bao thế hệ cùng hiện diện trong một hành trình, giúp các người đẹp cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp của đất và người xứ Tuyên. Dưới bóng đa Tân Trào, họ không chỉ tìm về một trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn mang theo niềm biết ơn và ý thức sống đẹp, sống có trách nhiệm hơn.

Theo dòng nước về miền di sản

Sau những xúc cảm lắng sâu, con thuyền chở 53 người đẹp lướt nhẹ trên lòng hồ thủy điện Na Hang - Lâm Bình. Trước mắt mở ra bức tranh sơn thủy hữu tình: mặt nước xanh ngắt ôm lấy dãy núi trùng điệp, rừng nguyên sinh bao bọc bờ bến, thác nước trắng xóa vọng giữa vách đá. Tiếng cười, lời trò chuyện hòa vào tiếng nước chảy, làm không gian vốn tĩnh lặng trở nên ấm áp, sinh động. Thí sinh Nguyễn Yến Trang ví nơi đây như “bức tranh thủy mặc luôn chuyển động”: qua Pác Tạ, thác Khuổi Nhi, hòn Cọc Vài, mỗi cung đường lại mở ra một nét đẹp riêng.

Trên thuyền, các cô gái không chỉ ngắm cảnh, mà lắng nghe những câu chuyện về tên núi, tên thác, về nét sinh hoạt, tín ngưỡng của người dân bản địa. Mỗi món ăn, mỗi câu chuyện đều góp thêm một mảnh ghép, giúp các em hiểu: Na Hang không chỉ đẹp, mà còn có hồn, có gốc rễ sâu trong đời sống cộng đồng. Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương xúc động: “Chúng em có những khoảnh khắc tuyệt vời giữa thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng. Vẻ đẹp ấy không còn trong lời giới thiệu hay bức ảnh, mà hiện hữu trong cảm giác ngồi trên thuyền, nghe tiếng nước, nhìn núi xanh trải dài và nếm hương vị mộc mạc của quê hương trù phú”.

Với Lê Hoàng Khánh Linh, chuyến đi mang thêm niềm tự hào của một người con Tuyên Quang. Giữa những người bạn đến từ nhiều vùng miền, cô có cơ hội giới thiệu về cảnh sắc, văn hóa và những nét riêng của quê hương. Nếu Vị Xuyên đưa cô trở về với chiều sâu lịch sử, thì Na Hang lại mở ra một Tuyên Quang xanh, khoáng đạt và giàu tiềm năng du lịch. Khánh Linh mong muốn thông qua hành trình Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của các dân tộc trên quê hương được biết đến rộng rãi hơn.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Thành Tuyên.

Lung linh đêm hội thành Tuyên

Hành trình về miền di sản xứ Tuyên khép lại trong ánh trăng rằm ở Thành Tuyên. Khi hoàng hôn buông xuống, Quảng trường Nguyễn Tất Thành bừng sáng trong tiếng trống hội và dòng người náo nức. 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu lần lượt diễu hành qua phố, mỗi mô hình một hình dáng, màu sắc, mang theo một câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân nơi đây. Những chiếc đèn khổng lồ nối nhau trong ánh sáng rực rỡ, tạo nên một đêm hội vừa náo nhiệt vừa đậm dấu ấn riêng của xứ Tuyên.

Thí sinh Lê Trần Bảo My đặc biệt thích thú trước những mô hình đèn được tạo hình công phu. Với cô, phía sau mỗi đường nét, màu sắc là sự chăm chút và tình yêu của người dân dành cho một lễ hội đã trở thành nét văn hóa riêng của Tuyên Quang. Còn Dương Quỳnh Trang, từ hình dung ban đầu về một Tuyên Quang với núi non hùng vĩ, lại khám phá thêm một vẻ đẹp khác qua đêm hội: gần gũi, ấm áp và giàu sức sống. Những tiết mục nghệ thuật, mô hình đèn, câu chuyện lịch sử và niềm vui của trẻ nhỏ cùng hiện diện, tạo nên một bức tranh Trung thu nhiều sắc màu.

Với các thí sinh, Thành Tuyên vì thế không chỉ là điểm dừng cuối của một chuyến đi, mà là nơi những trải nghiệm về đất và người được nối dài bằng một đêm hội cộng đồng. Từ những giá trị lịch sử đến văn hóa, từ cảnh sắc đến đời sống, mỗi điểm đến đã giúp các cô gái có thêm một cách nhìn về miền đất mà mình vừa đi qua.

Ông Bùi Minh Thành, Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Ban tổ chức cuộc thi cho biết, hành trình được xây dựng với mong muốn đưa các thí sinh đến gần hơn với những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Tuyên Quang. “Qua mỗi điểm đến, các thí sinh không chỉ khám phá cảnh sắc mà còn được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người xứ Tuyên. Chúng tôi kỳ vọng những trải nghiệm ấy sẽ giúp các em hiểu rằng vẻ đẹp cần đi cùng trách nhiệm và sự sẻ chia”.