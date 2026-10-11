Trải nghiệm xe số Dream 50cc giá 14,8 triệu đồng kiểu dáng huyền thoại, tiêu thụ 1,7 lít xăng/100km

Xe số Dream 50cc kiểu dáng huyền thoại, tiêu thụ 1,7 lít xăng/100km

Xe máy Dream 50cc

Trong phân khúc xe máy dung tích nhỏ, Dream 50cc đi theo một công thức khá khác so với nhiều mẫu xe có thiết kế trẻ trung hiện nay. Mẫu xe giữ kiểu dáng xe số truyền thống, thân xe nhỏ gọn, bánh lớn 17 inch và động cơ 49,5cc hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, điểm đáng chú ý của Dream 50cc không nằm ở những trang bị công nghệ phức tạp mà ở tính đơn giản. Xe có khối lượng chỉ 80 kg, chiều cao yên 735 mm, động cơ 4 thì làm mát bằng không khí và mức tiêu hao nhiên liệu công bố 1,7 lít/100 km.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp cận Dream 50cc là kiểu dáng khá quen thuộc. Thiết kế xe gợi liên tưởng đến những mẫu Dream từng phổ biến trên đường phố Việt Nam, từ phần đầu vuông vức, thân xe thanh thoát cho đến bộ bánh nan hoa kích thước lớn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.715 x 696 x 1.052 mm, chiều dài cơ sở 1.215 mm. So với nhiều mẫu xe máy hiện nay, Dream 50cc tương đối nhỏ gọn. Kích thước này tạo lợi thế khi xoay trở trong ngõ nhỏ, bãi đỗ xe hoặc những khu vực đông phương tiện.

Đáng chú ý hơn là khối lượng bản thân chỉ 80 kg. Trọng lượng nhẹ giúp việc dắt, quay đầu hay dựng xe trở nên đơn giản hơn, nhất là với người mới làm quen xe máy.

Chiều cao yên chỉ 735 mm cũng góp phần tạo tư thế điều khiển dễ tiếp cận. Người có chiều cao khiêm tốn có thể chống chân thuận lợi hơn khi dừng đèn đỏ hoặc di chuyển ở tốc độ thấp.

Phần đầu xe sử dụng đèn pha hình vuông đặt ở vị trí trung tâm, hai bên là cụm đèn báo rẽ. Dream 50cc vẫn sử dụng bóng sợi đốt thay vì LED. Ưu điểm là cấu tạo đơn giản và dễ thay thế, nhưng xét về hiệu suất chiếu sáng và mức tiêu thụ điện, công nghệ này không hiện đại bằng hệ thống LED đang ngày càng phổ biến.

Cụm đồng hồ cũng duy trì thiết kế analog truyền thống. Những thông tin cơ bản như tốc độ, lượng nhiên liệu, cấp số và trạng thái đèn được bố trí trực quan. Đây là cách thiết kế không mới nhưng phù hợp với tính chất đơn giản của một mẫu xe 50cc.

Dream 50cc sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, một xi-lanh, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí.

Với dung tích động cơ chưa đến 50cc, mẫu xe này không hướng tới khả năng tăng tốc mạnh hay vận hành tốc độ cao. Điểm phù hợp hơn nằm ở nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong đô thị, đi học, đi chợ hoặc sử dụng như một phương tiện cá nhân hằng ngày.

Khối lượng chỉ 80 kg cũng giúp động cơ dung tích nhỏ không phải kéo một thân xe quá nặng. Trong điều kiện đường phố, cách kết hợp này ưu tiên sự nhẹ nhàng và dễ kiểm soát hơn là hiệu suất vận hành.

Dream 50cc sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, một xi-lanh, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí.

Một thông số đáng chú ý là mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở 1,7 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 3,7 lít, tính theo thông số lý thuyết, một bình đầy có thể đáp ứng quãng đường hơn 200 km. Tuy nhiên, phạm vi thực tế còn phụ thuộc vào tải trọng, điều kiện đường sá, tốc độ và thói quen sử dụng của người lái.

Dream 50cc sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí, kết cấu đơn giản hơn so với động cơ làm mát bằng chất lỏng. Đây cũng là kiểu cấu hình thường gặp trên các mẫu xe số dung tích nhỏ, hướng đến việc sử dụng và bảo dưỡng đơn giản.

Dream 50cc sử dụng bánh trước và sau kích thước 17 inch, đi kèm vành nan hoa. Bánh xe đường kính lớn là một đặc trưng quen thuộc của dòng xe số, mang lại khả năng vượt qua những đoạn mặt đường không bằng phẳng thuận lợi hơn so với bánh có đường kính nhỏ.

Hệ thống treo phía trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực, phía sau sử dụng lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực. Đây không phải cấu hình đặc biệt trong phân khúc nhưng đủ đáp ứng mục tiêu sử dụng chủ yếu trên đường phố.

Xe sử dụng phanh cơ ở cả hai bánh. So với phanh đĩa hay ABS trên những dòng xe cao cấp hơn, cấu hình này khá cơ bản. Người lái vì thế vẫn cần chủ động giữ khoảng cách và phân bổ lực phanh phù hợp, nhất là khi đường trơn hoặc gặp tình huống cần giảm tốc nhanh.

Khoảng sáng gầm 135 mm ở mức vừa phải, phù hợp với môi trường đô thị và những tuyến đường thông thường. Phía sau xe có tay dắt kích thước tương đối lớn, vừa hỗ trợ khi dựng xe vừa có thể sử dụng để cố định đồ đạc khi cần.

Dream 50cc chọn một hướng đi khá rõ ràng

Xét tổng thể, Dream 50cc chọn một hướng đi khá rõ ràng: đơn giản, nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe không có đèn LED, màn hình kỹ thuật số hay những công nghệ hỗ trợ hiện đại, đổi lại sở hữu trọng lượng chỉ 80 kg, yên thấp 735 mm và kiểu dáng xe số dễ làm quen.

Động cơ 49,5cc cũng xác định khá rõ nhóm nhu cầu của mẫu xe này. Thay vì chạy theo sức mạnh, Dream 50cc phù hợp hơn với những hành trình ngắn, tốc độ vừa phải và người ưu tiên một phương tiện dễ điều khiển.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu xe điện và xe tay ga nhỏ, thiết kế mang hơi hướng Dream truyền thống cũng trở thành điểm riêng của mẫu xe. Với những người thích kiểu dáng xe số quen thuộc và không đặt nặng công nghệ, đây vẫn là một cấu hình đáng chú ý trong nhóm xe máy 50cc.

Giá xe số Dream 50cc

Theo Báo Công thương, xe số Dream 50cc dành cho học sinh, sinh viên nam và những người tham gia giao thông không cần bằng lái. Detech Dream 50cc được bán tại thị trường với giá 14.800.000 VND cho các màu sắc gồm: Đỏ, Trắng, Nâu, Xanh dương.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.

Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.